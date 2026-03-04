El último ganador de Gran Hermano sufrió un accidente en Uruguay

El ganador de la última edición de Gran Hermano,Tato Algorta, sufrió un accidente automovilístico en Uruguay y generó alarma en redes sociales luego de que circularan versiones que hablaban de un vuelco. El episodio ocurrió el martes por la noche en la ciudad de Dolores.
La primera información fue difundida por Pepe Ochoa, quien aseguró que el vehículo había dado vueltas tras tomar una curva poco señalizada y sin iluminación. Sin embargo, con el correr de las horas surgieron precisiones que llevaron tranquilidad sobre el estado de salud del protagonista.
Versionescruzadas
De acuerdo con lo que relató el panelista televisivo, el conductor “dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz. Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”.
Así quedó el auto tras el accidente en Uruguay.
Poco después, la periodista Laura Ubfal desmintió esa versión tras comunicarse directamente con él. “Hablamos con Tato. No volcó, chocó y no le pasó nada por suerte. No está hospitalizado”, escribió en sus redes sociales.
De esta manera, quedó descartado que el automóvil haya dado vueltas, aunque sí se confirmó que sufrió daños de consideración.
El mensajetranquilizador
En medio de la incertidumbre de sus seguidores, Santiago del Moro llevó calma durante una emisión televisiva. “El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, expresó al aire.
Algorta forma parte del panel de "Gran Hermano Generación Dorada".
Posteriormente, se difundió una imagen del vehículo que evidenció un fuerte impacto en el techo. La fotografía fue compartida por el influencer El Laucha y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Reapariciónprevista enel programa
Hasta el momento, el protagonista no realizó declaraciones en sus cuentas oficiales. No obstante, se espera que reaparezca en las galas de Gran Hermano 2026, donde actualmente se desempeña como panelista.
El episodio generó preocupación inicial, pero las aclaraciones posteriores confirmaron que se encuentra fuera de peligro, más allá de los daños materiales sufridos por el automóvil.