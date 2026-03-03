Gran Hermano "Generación Dorada": quién fue el primer eliminado del reality

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” tuvo este lunes su primera gala de eliminación y ya despidió a uno de sus participantes. Gabriel Lucero quedó fuera del reality tras obtener el 54.8% de los votos negativos del público.
La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” tuvo este lunes su primera gala de eliminación y ya despidió a uno de sus participantes. Gabriel Lucero quedó fuera del reality tras obtener el 54.8% de los votos negativos del público.
Su salida no resultó sorpresiva para quienes seguían de cerca la convivencia, ya que en los últimos días el propio jugador había manifestado sus dudas y su incomodidad dentro del programa emitido por Telefe.
Antes de la gala, Lucero había expresado su intención de dejar el juego. En una charla con otro participante reconoció que no se sentía cómodo con la experiencia.
“Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, confesó. Además, explicó que no estaba dispuesto a poner en riesgo “su cordura” por continuar en competencia.
Durante su breve estadía también mencionó el temor a “la cancelación” por publicaciones antiguas en redes sociales o por situaciones que pudieran incomodar a su pareja. A eso se sumó, según contó, el impacto del “mal descanso”, que influyó en su estado emocional.
Gabriel Lucero se presentó ante el público como compositor y humorista, aunque es ampliamente conocido en redes por ser el creador de “Gente rota”, una serie de animaciones construidas a partir de audios reales de WhatsApp que se volvieron virales.
Su objetivo al ingresar al reality era que el público conociera a la persona detrás de ese fenómeno digital. Sin embargo, su paso por la casa fue breve y estuvo marcado por la inseguridad y la dificultad para adaptarse al encierro.
Luego de convertirse en el primer eliminado de la edición, Lucero hablará por primera vez sobre su experiencia en la gala de este martes, donde se espera que profundice sobre los motivos que lo llevaron a sentirse fuera de lugar dentro del juego.