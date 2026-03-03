#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Edición 2026

Gran Hermano "Generación Dorada": quién fue el primer eliminado del reality

El participante abandonó la casa tras obtener el 54.8% de los votos negativos en la primera gala de eliminación y había manifestado previamente que no se sentía cómodo dentro del juego.

La casa de Gran Hermano “Generación dorada” ya despidió a su primer participante.La casa de Gran Hermano “Generación dorada” ya despidió a su primer participante.
Seguinos en
Por: 

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” tuvo este lunes su primera gala de eliminación y ya despidió a uno de sus participantes. Gabriel Lucero quedó fuera del reality tras obtener el 54.8% de los votos negativos del público.

Su salida no resultó sorpresiva para quienes seguían de cerca la convivencia, ya que en los últimos días el propio jugador había manifestado sus dudas y su incomodidad dentro del programa emitido por Telefe.

Mirá tambiénKennys Palacios se quebró y evalúa abandonar Gran Hermano

El deseo de abandonar la casa

Antes de la gala, Lucero había expresado su intención de dejar el juego. En una charla con otro participante reconoció que no se sentía cómodo con la experiencia.

“Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, confesó. Además, explicó que no estaba dispuesto a poner en riesgo “su cordura” por continuar en competencia.

Gala inaugural de Gran Hermano, con una casa renovada y lleno total.Gala inaugural de Gran Hermano, con una casa renovada y lleno total.

Durante su breve estadía también mencionó el temor a “la cancelación” por publicaciones antiguas en redes sociales o por situaciones que pudieran incomodar a su pareja. A eso se sumó, según contó, el impacto del “mal descanso”, que influyó en su estado emocional.

Quién es Gabriel Lucero

Gabriel Lucero se presentó ante el público como compositor y humorista, aunque es ampliamente conocido en redes por ser el creador de “Gente rota”, una serie de animaciones construidas a partir de audios reales de WhatsApp que se volvieron virales.

Lucero es la mente detrás de la animación “Gente rota” en Instagram.Lucero es la mente detrás de la animación “Gente rota” en Instagram.

Su objetivo al ingresar al reality era que el público conociera a la persona detrás de ese fenómeno digital. Sin embargo, su paso por la casa fue breve y estuvo marcado por la inseguridad y la dificultad para adaptarse al encierro.

Luego de convertirse en el primer eliminado de la edición, Lucero hablará por primera vez sobre su experiencia en la gala de este martes, donde se espera que profundice sobre los motivos que lo llevaron a sentirse fuera de lugar dentro del juego.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Gran Hermano

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro