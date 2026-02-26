Gran Hermano Generación Dorada tiene los primeros nominados: quiénes son

Luego de dos noches en la que se presentaron todos los participantes, Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles su primera gala de nominación, que dio lugar a una placa de ocho participantes.
La primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó a ocho participantes en la cuerda floja, mientras el programa busca consolidar su éxito.
Con la conducción de Santiago del Moro, el programa volvió a la pantalla no solo mediante la señal de aire, sino también a través de una robusta estrategia multiplataforma que incluye transmisiones exclusivas por streaming, buscando asegurar el liderazgo absoluto del rating en este 2026.
Este miércoles llegó la primera nominación, que tal cual anticipó el animador, no será en vivo debido a la gran cantidad de participantes, pero sí se verá durante el programa de Telefe. Previamente se concretó el abandono de Daniela De Lucía.
Así las cosas, los nominados son:
Carmina
Emanuel
Manu
Brian
Lucero
Pincoya
Sol
Zilli
Daniela de Lucía fue asistida psicológicamente tras la muerte de su padre y abandonó la competencia.
Desde el programa lanzaron un comunicado explicando la situación ocurrida ante el fallecimiento de su familiar.
La publicación de Telefe, explica: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.
Luego, se manifestó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.
Finalmente, se detalló: “Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.
Por otro lado, en Intrusos, Paula Varela explayó que "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".