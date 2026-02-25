#HOY:

Una participante abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su padre

Daniela De Lucía recibió la triste noticia este miércoles. Tras ser asistida por el equipo de profesionales del programa, decidió dejar la competencia para acompañar a su familia.

A tan solo 48 horas de haber cruzado el umbral de la casa más famosa del país, la conmoción se apoderó de Gran Hermano: Generación Dorada. Daniela de Lucía, la reconocida coach motivacional e influencer oriunda de Tandil, debió abandonar el reality show de Telefe tras confirmarse el fallecimiento de su padre este miércoles.

La noticia fue comunicada de manera privada por la producción, siguiendo los protocolos de contención psicológica que el certamen prevé para situaciones de luto.

Un golpe inesperado en el inicio del juego

Daniela, quien había ingresado el lunes con un perfil estratégico y analítico, fue informada del deceso en el confesionario. Según informaron fuentes de la producción, su padre atravesaba complicaciones de salud que habían motivado una internación reciente. "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud", detalló el comunicado oficial emitido por el programa.

Pese a que la participante conocía la fragilidad del estado de salud de su progenitor antes de ingresar —e incluso habría viajado a despedirse previamente—, el desenlace resultó un impacto devastador para ella y sus compañeros, quienes notaron su ausencia inmediata durante la tarde de hoy.

El protocolo de contención

Frente a una tragedia de esta magnitud, la producción de Kuarzo y Telefe activó el protocolo de asistencia. Daniela fue contenida por el equipo de psicólogos del programa antes de tomar la determinación final.

Si bien el reglamento contempla la posibilidad de una salida temporal bajo estricto aislamiento, la jugadora optó por la renuncia definitiva para abocarse exclusivamente al duelo y al acompañamiento de sus seres queridos en este difícil momento.

Repercusiones y futuro del certamen

La salida de "Dani la Coach" marca un hito triste e inédito por la celeridad con la que ocurrió tras el debut de la temporada. En las redes sociales, figuras del espectáculo y seguidores del programa expresaron su apoyo a la participante.

Se espera que durante la gala de esta noche, el conductor Santiago del Moro brinde más detalles sobre la situación y explique cómo continuará la dinámica del juego ante esta baja imprevista.

