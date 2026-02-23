Quiénes son los participantes de Gran Hermano Famosos: la lista filtrada

La expectativa por el regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe alcanzó un nuevo pico de intensidad tras la filtración de la lista de concursantes para la edición especial denominada "Generación Dorada".
Se conocieron los nombres de las figuras que entrarían a la casa más famosa del país en la nueva edición. Conocé todos los detalles del esperado regreso.
Esta entrega, que busca reunir a figuras consagradas y personalidades que marcaron el pulso del espectáculo en décadas anteriores, ya genera debates encendidos en redes sociales sobre quiénes serán los encargados de convivir bajo la mirada de las cámaras las 24 horas.
Según trascendió en las últimas horas, la producción de Kuarzo ha trabajado intensamente en un casting que equilibre la nostalgia de los años 90 y 2000 con perfiles que aún mantienen una fuerte presencia mediática. Entre los nombres que resuenan con más fuerza para ingresar a la casa se encuentran figuras del mundo del modelaje, la actuación y el mediático "clásico" argentino.
Dentro de los nombres célebres que se pueden ver en la imagen que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el estilista Kennys Palacios, el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento y la exvedette Divina Gloria.
Además, se pueden ver los nombres de dos recordados ex Gran Hermano; Solange Gómez, de la edición 2011 y Emmanuel Di Gioia, de la temporada 2006 y La Pincoya, de la edición chilena.
También hay nombres de personalidades de Internet como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Franco, pareja de Lizardo Ponce, Danelik y Titi Tcherkaski.
A diferencia de las ediciones tradicionales donde participan desconocidos, esta versión busca capitalizar el cariño del público por personajes que ya tienen una historia recorrida. La dinámica del juego se mantendría fiel al formato original: nominaciones en vivo, galas de eliminación y el desafío constante de las pruebas semanales por el presupuesto.
Sin embargo, el atractivo principal reside en ver cómo estas personalidades, acostumbradas a los privilegios de su estatus de famosos, se adaptan a las tareas domésticas y a la pérdida total de privacidad. La conducción, una vez más, estaría a cargo de Santiago del Moro, quien se ha consolidado como el rostro indiscutido del programa en Argentina.
Aunque Telefe aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, se estima que el debut se produciría una vez finalizados los preparativos técnicos en la casa ubicada en Martínez.
Los fanáticos del programa ya cuentan los días para ver si estos nombres finalmente cruzan la puerta principal y se someten al juicio del público, que en esta edición tendrá la tarea de decidir cuál de sus ídolos merece el premio mayor.