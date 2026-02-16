Kennys Palacios generó polémica al respaldar a la China Suárez y su serie “En el Barro 2”
El estilista sorprendió al manifestarse a favor de la ficción protagonizada por Eugenia Suárez y desató un fuerte debate en redes sociales, donde muchos interpretaron su gesto como un quiebre simbólico dentro del entorno más cercano a la conductora de MasterChef.
Kennys Palacios, famoso peluquero y amigo íntimo de Wanda Nara, compartió en la red social X un mensaje en apoyo a la serie donde actúa la China.
El posteo en X del estilista que desató la polémica.
Un gesto simple que encendió la polémica
El conflicto comenzó el pasado 15 de febrero cuando Kennys Palacios, famoso peluquero y amigo íntimo de Wanda Nara, compartió en la red social X un breve mensaje que decía “En el Barro 2” acompañado de emojis de fuego, en alusión a la segunda temporada de la popular serie En el Barro, que se estrenó el 13 de febrero y tiene a China Suárez entre sus protagonistas.
La publicación, aparentemente sencilla, no pasó desapercibida: muchos usuarios interpretaron el apoyo de Palacios como un respaldo directo a Suárez, a pesar de la rivalidad mediática que ha caracterizado los vínculos entre Suárez y el entorno de Nara durante los últimos años.
La serie En el Barro 2 —una producción argentina derivada de El Marginal y ambientada en una cárcel femenina— ha sido uno de los estrenos más comentados del año en plataformas de streaming, con un elenco destacado y una trama que mantiene el interés de la audiencia nacional e internacional.
Reacciones divididas y defensas contundentes
A los pocos minutos de su posteo, Palacios se encontró en medio de un intenso intercambio de opiniones. Algunos seguidores defendieron su libertad para opinar o apoyar contenidos audiovisuales sin que ello implique tomar partido en disputas personales, mientras que otros cuestionaron su gesto por considerar que contradice su habitual lealtad pública hacia Wanda Nara, especialmente en el contexto de conflictos mediáticos relacionados con Mauro Icardi y Suárez.
Lejos de suavizar la discusión, Palacios respondió a una usuaria que lo retó por su postura con un comentario que reflejó su estilo directo: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”.
Analistas de redes y usuarios también recordaron que, en estrenos previos de Suárez, no faltaron indirectas y tensiones mediáticas desde el círculo cercano a Nara, lo que elevó aún más las sospechas de posible distanciamiento entre Palacios y algunos sectores del entorno de la mediática.
¿Qué está en juego en esta controversia?
La polémica no solo habla de la recepción de un contenido cultural como En el Barro, sino que también pone en el centro un fenómeno común en las redes: cómo un gesto aparentemente trivial de una figura vinculada a una celebridad puede convertirse en un símbolo de lealtad, ambigüedad o distancia en las complejas relaciones del mundo del espectáculo argentino.
Muchos se preguntan si este gesto marca un punto de inflexión en la percepción pública que se tiene sobre los vínculos entre Palacios y Wanda Nara.
Mientras algunos defienden que las expresiones sobre producciones artísticas pueden separarse de conflictos personales o mediáticos, otros se preguntan si este gesto marca un punto de inflexión en la percepción pública que se tiene sobre los vínculos entre Palacios y Wanda Nara.
El episodio vuelve a demostrar que en la farándula actual, las redes sociales continúan siendo el escenario donde cada palabra, cada gesto y cada apoyo pueden encender debates que reflejan tanto aspectos culturales como las conexiones personales entre figuras públicas. En este caso, una simple frase sobre una serie se transformó en un capítulo más dentro de una historia mediática que sigue atrayendo la atención del público argentino.