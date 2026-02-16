¿Traición a Wanda?

Kennys Palacios generó polémica al respaldar a la China Suárez y su serie “En el Barro 2”

El estilista sorprendió al manifestarse a favor de la ficción protagonizada por Eugenia Suárez y desató un fuerte debate en redes sociales, donde muchos interpretaron su gesto como un quiebre simbólico dentro del entorno más cercano a la conductora de MasterChef.