Un San Valentín sin filtros: la provocativa foto de Wanda Nara junto a Martín Migueles

En el marco de las celebraciones por el 14 de febrero, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Fiel a su estilo audaz y sin concesiones a la intimidad, la empresaria compartió una fotografía junto a Martín Migueles que no dejó lugar a dudas sobre el vínculo que los une.
La jornada comenzó con Wanda compartiendo en sus historias de Instagram la fotografía de dos bolsas de la exclusiva marca Bvlgari. Aunque no explicitó si se trataba de un obsequio de su flamante novio, la duda quedó despejada en la publicación siguiente: una imagen desde la cama donde se la ve luciendo un conjunto de collar, pulsera y anillo de la firma.
Sin concesiones a la intimidad, la empresaria compartió una fotografía junto a Martín Migueles.
En la postal, que rápidamente encendió las redes, la conductora aparece cubierta apenas por una sábana mientras Migueles la sostiene de la cintura. La imagen fue interpretada por sus seguidores como el cierre de una noche de pasión, funcionando como una confirmación visual del gran presente que atraviesa la pareja.
La sombra de Icardi y la "teoría del desarchivo"
La romántica demostración de Wanda llega justo después de una semana de versiones cruzadas sobre un supuesto acercamiento con Mauro Icardi.El futbolista generó revuelo al aparecer nuevamente en su perfil de Instagram fotos antiguas junto a la madre de sus hijas.
El trasfondo de esta guerra de posteos radicaría en el malestar de la conductora al enterarse de los proyectos de convivencia y formalidad entre su ex y la actriz.
Sin embargo, la explicación detrás de este movimiento sería menos romántica de lo que parece. Según trascendió, Icardi habría buscado aclarar la situación ante la China Suárez, con quien tendría planes de casamiento y familia.
De acuerdo con información periodística, el delantero sostiene que Wanda habría "desarchivado" las fotos de forma unilateral para desestabilizar su actual relación. "No tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble con la mujer que amo", sentenció el futbolista en sus redes para disipar dudas.
El trasfondo de esta guerra de posteos radicaría en el malestar de la conductora al enterarse de los proyectos de convivencia y formalidad entre su ex y la actriz. Este San Valentín, por tanto, no solo sirvió para que Wanda presumiera su vínculo con Migueles y sus nuevas joyas, sino también para marcar distancia de un pasado que, pese a los intentos de Icardi por cerrarlo, sigue generando chispazos en el mundo del espectáculo.
Entre joyas italianas y sábanas blancas, Wanda Nara eligió este 14 de febrero para blindar su presente sentimental. Mientras tanto, el "triángulo" que alguna vez paralizó al país parece sumar nuevos capítulos donde la tecnología de las redes sociales es la herramienta principal de una disputa que no da tregua.