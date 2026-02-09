Maxi López contó cómo avanza la ficción vertical con Wanda Nara y cómo es hoy su vínculo

Maxi López reveló que ya está en marcha el trabajo previo a una ficción vertical que lo tendrá como protagonista junto a Wanda Nara. En TV, confirmó ensayos y coaching actoral, y describió el proyecto como un desafío que encara “para disfrutar”.
Según explicó, la idea es que ambos interpreten personajes muy cercanos a sus propias identidades, aunque todavía no está cerrado si usarán sus nombres reales en pantalla. En esa línea, adelantó que la historia los mostrará como pareja y que el personaje de Wanda cursará un embarazo.
Consultado por la posibilidad de escenas románticas, López evitó dar definiciones y se limitó a marcar que hay aspectos del guion que no puede anticipar. La propuesta, impulsada por Telefe, busca capitalizar la química que mostraron en apariciones televisivas recientes.
Más allá del proyecto artístico, el ex delantero se refirió a la relación actual con Wanda y la describió como una construcción que se sostiene por el bienestar de sus hijos. Admitió errores del pasado y planteó que hoy pueden coordinar tiempos, decisiones y logística familiar con mayor madurez.
También contó que intentó durante años recomponer el vínculo y que el camino no fue lineal, pero que el presente es distinto al de la etapa posterior a la separación. En ese marco, el proyecto de ficción aparece como una consecuencia de un vínculo más ordenado, no como un “atajo” para resolverlo.