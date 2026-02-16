"Te amo": Wanda Nara y Martín Migueles, reconciliados
Con rosas, un desayuno romántico y más detalles, todo indica que la reconciliación es total y que los problemas que atravesaron hace algunas semanas, cuando ella misma contó que Icardi la llamó borracho pidiéndole volver, quedaron atrás.
Tras crear un fuerte conflicto con su ex Mauro Icardi, Wanda Nara aparenta tranquilidad, con el cumpleaños de su hija, y con una nueva reconciliación con su novio, Martín Migueles. Vale recordar que Wanda salió a contar que Icardi la llamó, borracho, pidiéndole volver.
Foto: Wanda Nara (IG)
Lo que parecía estallar en mil pedazos terminó siendo solo un pequeño fuego, y, luego de que Icardi se mostrara con la China Suárez en San Valentín, como si no hubiese pasado nada, la conductora de "MasterChef Celebrity" hizo lo propio con Migueles, a quien había despachado varias veces, y lo subió a Instagram. La confirmación llegó con una postal contundente que no dejó lugar a dudas.
Foto: Wanda Nara (IG)
La mediática compartió en sus historias una foto de Migueles de perfil, con anteojos de sol, y arriba escribió: "Te amo". Para darle más romanticismo al asunto, sumó un emoji de un tarro de miel y una carita babeándose, todo un clásico en sus publicaciones cuando quiere dejar claros sus sentimientos.
Desde Mar del Plata
Pero el posteo no fue lo único: también subió una imagen desde la playa con la frase "Hola MDQ", acompañada de dos ramos de rosas rojas enormes, dejando en claro que el Día de los Enamorados lo pasaron juntos y a puro glamour en la costa argentina.
Foto: Wanda Nara (IG)
El gesto de Wanda con las flores no pasó desapercibido, porque se dio casi en simultáneo con el detalle que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez en Turquía, donde el futbolista también le regaló dos bouquets, uno con forma de corazón.
La coincidencia encendió las comparaciones en las redes, pero la conductora parece no darle bolilla: ella está enfocada en su presente junto a Migueles, con quien ya había tenido idas y vueltas en los últimos meses, pero que esta vez parece haber encontrado un momento de estabilidad.
Íntimo y romántico
Para completar la postal de amor, Wanda subió también imágenes desde el hotel donde se hospedan, mostrando un desayuno especial lleno de detalles románticos. Todo indica que la reconciliación es total y que los problemas que atravesaron hace algunas semanas, cuando ella misma contó que Icardi la llamó borracho pidiéndole volver, quedaron atrás.
Foto: Wanda Nara (IG)
En ese entonces, la situación generó un terremoto mediático porque el futbolista estaba en pareja con la China Suárez, y todo el mundo especulaba con una posible crisis entre los turcos. Pero mientras Icardi y la actriz festejaban el amor en Estambul, Wanda hizo lo propio en Mar del Plata, mostrando que cada uno sigue su camino.
Lejos de los escándalos y las peleas públicas, la conductora de "MasterChef Celebrity" decidió apostar al amor tranquilo, lejos de los reflectores y más cerca de la intimidad.
Con este gesto en redes, no solo confirmó la reconciliación, sino que también mandó un mensaje claro: ella está en otra cosa, disfrutando de su presente junto a Migueles y de los momentos en familia, como el reciente cumpleaños de su hija.
Mientras afuera sigue el ruido, Wanda elige mostrarse feliz, con flores, playa y un "te amo" que vale más que mil versiones.