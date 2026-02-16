Romance en Mar del Plata

"Te amo": Wanda Nara y Martín Migueles, reconciliados

Con rosas, un desayuno romántico y más detalles, todo indica que la reconciliación es total y que los problemas que atravesaron hace algunas semanas, cuando ella misma contó que Icardi la llamó borracho pidiéndole volver, quedaron atrás.