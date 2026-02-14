Filtraron la supuesta propuesta de casamiento de Mauro Icardi a la China Suárez

En medio de su conflicto legal con Wanda Nara, con quien aún no firmó el divorcio, Mauro Icardi habría decidido dar un paso más en su relación con la China Suárez. Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, el futbolista planea pedirle casamiento a la actriz, quien se encuentra en plena promoción de la serie En el Barro en Netflix.
La información fue revelada por el periodista Santiago Sposato a través de sus redes sociales, donde detalló los planes románticos del delantero para sorprender a su pareja.
Propuestade ensueñoen yate
Según Sposato, Icardi llevará a la China Suárez a un paseo en yate con chef privado. “Hoy Icardi le va a pedircasamiento a la China cuando pasenpor el Maiden’s Tower”, escribió el periodista en Instagram.
El periodista dio a conocer la propuesta con lujo detalles.
El romántico plan incluye un barco decorado con docenas de rosas rojas y un menú especial: cordero para él y risotto para ella. “Atentos a las 18 de Argentina”, añadió.
Además, la vidente Kiara Ríos sumó un dato que ilusionó a los seguidores: confirmó que habrá boda en la segunda mitad del año y que la pareja también se convertirá en padres.
El regreso a Turquía
El jueves por la noche, la China Suárez viajó al Aeropuerto de Ezeiza junto a sus hijos para regresar a Turquía y reencontrarse con Icardi. La actriz bajó de una camioneta con varias valijas y mostró evidente molestia al ver la gran cantidad de periodistas y fotógrafos presentes.
La China Suárez y Mauro Icardi, juntos en el aeropuerto.
Cuando los cronistas le consultaron sobre fotos retro con Wanda Nara que habrían aparecido en el Instagram del futbolista mientras ella estaba en Buenos Aires, la actriz se limitó a decir: “¡Están mis hijos! Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”, y se retiró haciendo gestos claros de incomodidad.
Días antes, en una entrevista, la China Suárez había afirmado que los medios suelen inventar escándalos sobre su relación con Icardi. Aseguró que confía plenamente en él, aunque aclaró que si la engañara, no habría vuelta atrás.