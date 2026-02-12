“Los borrachos no mienten”: Wanda Nara contó que Icardi la llamó después de una fiesta

En medio de una nueva polémica mediática, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un supuesto video en el que Mauro Icardi aparece besando a otra mujer durante una fiesta en Turquía. La empresaria aseguró que el futbolista intentó comunicarse con ella en plena celebración, lo que reavivó el conflicto y sumó nuevos capítulos al escándalo.
La situación se desató luego de que circularan imágenes del delantero del Galatasaray bailando y compartiendo la noche con amigos, en un contexto que rápidamente generó especulaciones sobre su vínculo con la China Suárez y su relación con Wanda.
El festejo quedesató la polémica
De acuerdo a la información difundida, Mauro Icardi participó del cumpleaños número 30 del futbolista Lucas Torreira, celebrado el martes pasado en Turquía. En ese encuentro, el jugador se mostró distendido y acompañado por amigos, hasta que algunos videos comenzaron a viralizarse en redes sociales.
Las imágenes, que lo muestran bailando muy cerca de una mujer, despertaron rumores sobre un posible beso y provocaron la inmediata reacción de Wanda Nara, quien no dejó pasar el tema y decidió expresarse públicamente.
Laviralización de los videos
Luego de que el material comenzara a circular, Wanda irrumpió en sus redes sociales con una frase breve pero contundente. “Los niños y los borrachos NO mienten”, escribió, en un mensaje que muchos interpretaron como una alusión directa a la actitud de su ex pareja durante la fiesta.
Los mensajes de Wanda tras el intento de contacto de Mauro.
La publicación encendió aún más la polémica y abrió la puerta a nuevas versiones sobre lo ocurrido esa noche en Turquía.
El supuesto llamado
Horas más tarde, la situación sumó un dato inesperado. A través de Yanina Latorre, en el programa Sálvese quien pueda, se dio a conocer que Icardi habría intentado comunicarse con Wanda tras la fiesta. Según el mensaje leído al aire, el futbolista comenzó a escribirle durante la madrugada, al salir del evento.
Además, trascendió que el jugador le habría pedido realizar una videollamada y que se encontraba dentro de su camioneta en ese momento. Este detalle volvió a poner en duda la estabilidad de su relación actual y alimentó las versiones de un vínculo que no estaría del todo cerrado.
El descargode Wanda
Lejos de dar el tema por terminado, Wanda volvió a utilizar sus redes para profundizar su postura. Allí aseguró que conserva cada mensaje como prueba para presentar ante la Justicia y aprovechó para lanzar duras críticas hacia la China Suárez.
“El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”, escribió en una de sus publicaciones. Luego, fue aún más directa al cuestionar las motivaciones de la actriz y el contexto familiar que rodea el conflicto.
“Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”, expresó.
Los mensajes de Wanda tras el intento de contacto de Mauro.
Para cerrar, Wanda dejó una reflexión que volvió a apuntar a la relación entre Icardi y la China Suárez: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.