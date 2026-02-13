Fuerte cruce

“Cuidá lo que decís”: la China Suárez explotó contra un notero antes de viajar a Turquía con sus hijos

En medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara a raíz de los presuntos mensajes y llamados en la madrugada que el futbolista le habría realizado bajo los efectos del alcohol a su expareja, la actriz emprendió el regresó junto a los pequeños al país asiático.