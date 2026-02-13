“Cuidá lo que decís”: la China Suárez explotó contra un notero antes de viajar a Turquía con sus hijos
En medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara a raíz de los presuntos mensajes y llamados en la madrugada que el futbolista le habría realizado bajo los efectos del alcohol a su expareja, la actriz emprendió el regresó junto a los pequeños al país asiático.
De esta manera, tras cumplir con las promociones de En el barro 2, la China Suárez fue con sus tres hijos a Ezeiza y allí se encontró con los cronistas de los ciclos de espectáculos la consultaron por su situación con Mauro icardi y captaron el momento en que se sacó con el cronista de Intrusos, Mariano Costa.
Pregunta incómoda
El periodista y productor le preguntó sobre los supuestos llamados que Mauro Icardi le habría hecho en estado de ebriedad por la madrugada a Wanda Nara, según palabras de la mediática, y la actriz muy molesta le contestó: “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”.
La China Suárez enfrentó a la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza
En medio de la cobertura, hubo el instante no pasó desapercibido, como tampoco la gorra que llevaba puesta Eugenia Suárez con una frase en inglés que decía “Not your business” (“No es asunto tuyo”), detalle que muchos interpretaron como un mensaje directo ante el escándalo que la salpica indirectamente.
La China Suárez y sus hijos emprendieron el regreso a Turquía
Después de ese breve intercambio, la China optó por el silencio absoluto. Sin agregar una palabra más y replicando la actitud que suele adoptar Icardi ante la prensa en situaciones similares, avanzó con rapidez hacia el sector de Migraciones junto a los pequeños, evitando profundizar sobre el nuevo escándalo que vuelve a tener como protagonistas al futbolista y a Wanda.