Se filtró el sueldo semanal de los participantes de Gran Hermano "Generación dorada"

El reality más icónico de la televisión argentina regresará con su nueva temporada, titulada Gran Hermano: Generación Dorada, que se estrenará el lunes 23 de febrero de 2026 a las 22:15. La expectativa crece entre los fanáticos que esperan seguir de cerca cada momento de esta edición especial.
En medio del furor por el regreso del programa, se conocieron detalles sobre el salario semanal de los concursantes. Durante un streaming de Jotax Digital, el periodista Santiago Sposato reveló: “Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”.
Los panelistas habían estimado que los participantes podrían ganar entre 500.000 y 800.000 pesos, pero la cifra exacta sorprendió a todos: 137.000 pesos por semana será el monto base que recibirá cada concursante.
Detallesde lanuevaedición
El regreso de Santiago del Moro como conductor fue confirmado. Volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos clave del juego, tal como en las ediciones anteriores.
Aunque la producción mantiene en reserva la lista oficial de participantes, circulan rumores sobre una combinación de exconcursantes históricos, nuevas figuras del espectáculo, celebridades y deportistas. El aislamiento de los concursantes comenzará hacia fines de febrero, lo que permitirá al público seguir estrategias, alianzas y conflictos casi en tiempo real.
Renovacionesen la casa
La nueva temporada trae cambios tanto en los participantes como en la casa de Gran Hermano. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la eliminación de la clásica pileta, que será reemplazada por una playa artificial, anticipando nuevas pruebas y dinámicas dentro del juego.
Además, la producción busca reforzar la interacción en plataformas digitales, ampliando la experiencia más allá de la pantalla tradicional y permitiendo a la audiencia participar de manera más activa. Santiago del Moro compartió algunas imágenes de la renovación, sorprendiendo a los seguidores con la transformación integral del espacio y la escenografía.