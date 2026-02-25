Gran Hermano 2026 comenzó con polémica: faltan camas en la casa
Con 28 participantes y solo 26 camas disponibles, el reality debutó con un desafío inesperado que obligó a los jugadores a negociar desde la primera noche y generó fuerte repercusión entre los televidentes.
Santiago del Moro contó el desafío que enfrentarán a la hora de irse a dormir.
El estreno de Gran Hermano 2026: Generación Dorada dejó su primer giro inesperado dentro de la casa. Apenas ingresaron los participantes, el conductor Santiago del Moro reveló una particularidad que ya empezó a generar tensión y comentarios tanto adentro como afuera del reality.
En esta nueva edición del ciclo que se emite por Telefe, entraron 28 jugadores dispuestos a convivir durante meses bajo la mirada constante de las cámaras. Sin embargo, la casa solo dispone de 26 camas, un detalle que obligará a dos de ellos a buscar alternativas para descansar cada noche.
La situación fue planteada por el conductor apenas comenzó la convivencia. Del Moro explicó que la falta de camas no es un error, sino parte de un desafío de adaptación que deberán resolver los propios participantes. “Van a tener que ver quién duerme en el suelo. Adaptación, chicos. Vamos a ver a quién le toca el piso, con un colchón igual”, expresó al aire.
La reaccióndentrode la casa
Tras el anuncio, el clima cambió de inmediato. Los participantes corrieron hacia las habitaciones para asegurarse un lugar y, en medio del revuelo, algunos propusieron compartir cama para evitar dormir en el piso. Ante esa posibilidad, el conductor aclaró que cualquier decisión de ese tipo deberá contar con el consentimiento explícito de ambas partes.
Las habitaciones de los participantes en “Gran Hermano 2026".
La escena dejó en evidencia las primeras alianzas, gestos solidarios y también cierta incomodidad entre quienes todavía no se conocen. El simple detalle de las camas se convirtió así en el primer factor de convivencia forzada y negociación dentro del juego.
El debate setrasladó a las redes
Como suele ocurrir con cada novedad del programa, la repercusión no tardó en trasladarse a las redes. Muchos televidentes cuestionaron la decisión de la producción y expresaron su sorpresa por la falta de camas. Algunos mensajes apuntaron al presupuesto, otros a una supuesta intención de generar conflictos tempranos entre los jugadores.
Entre los comentarios más repetidos se leyeron críticas directas a la producción y bromas sobre el caos que podría generar la situación. El tema se volvió tendencia durante varias horas, consolidando al programa como uno de los más comentados del día.
Una casa renovada
Más allá de la polémica inicial, la casa de Gran Hermano fue completamente renovada para la edición “Generación Dorada”. Los espacios comunes, las habitaciones y la estética general fueron rediseñados para diferenciarse de temporadas anteriores y ofrecer nuevas dinámicas de convivencia.
El faltante de camas aparece, entonces, como el primer obstáculo de muchos que deberán enfrentar los participantes en esta edición, donde la adaptación, la estrategia y la convivencia vuelven a ser claves desde el primer día.