Quién es Divina Gloria, la ex chica Olmedo que ingresó a Gran Hermano

La histórica figura del under porteño y ex “chica Olmedo”, Divina Gloria, se convirtió en una de las grandes revelaciones del estreno de Gran Hermano Generación Dorada. Fiel a su impronta transgresora, la actriz, comediante y cantante de 64 años cruzó la puerta de la casa más famosa del país dispuesta a sumar humor, música y una dosis de rock al reality de Telefe.
Su ingreso no pasó desapercibido. Desde el primer minuto, Divina dejó en claro que no llegó para pasar inadvertida y que su participación estaría marcada por el desparpajo, la ironía y una mirada distinta dentro del juego.
En su clip de presentación, la artista apeló a su clásico humor filoso para explicar por qué aceptó el desafío de encerrarse en la casa. “Gran Hermano es lo que me faltaba hacer. Una porno y Gran Hermano”, lanzó entre risas, marcando de inmediato su perfil provocador.
También repasó su recorrido con una frase que condensó décadas de carrera: “Yo participé del programa de Alberto Olmedo, No Toca Botón. Chica Olmedo, chica Páezy ahora quiero ser una chica Gran Hermano”. Con esa declaración, conectó su pasado televisivo, su vínculo con el rock nacional y su presente en uno de los formatos más vistos del país.
Figura histórica del under porteño y recordada “chica Olmedo”.
Suestrategia
Lejos de discursos tácticos o planes rígidos de competencia, Divina Gloria optó por una entrada descontracturada. Al hablar de su rol dentro de la casa, fue clara sobre lo que busca aportar durante la convivencia: “A mí me gustaría entrar a la casa para que se diviertan, entretener, y para limpiar, porque soy muy buena para lustrar cosas doradas”.
Su propuesta combina humor, convivencia y una actitud relajada, en contraste con perfiles más combativos o estratégicos. Esa frescura podría convertirse tanto en un punto fuerte como en un foco de conflicto, dependiendo del desarrollo del juego.
El ingreso de Divina Gloria a Gran Hermano.
Trayectoria
Con más de cuatro décadas de carrera, Divina Gloria construyó un perfil único en el espectáculo argentino. Su verdadero nombre es Martha Gloria Goldsztern, y adoptó su seudónimo artístico en los inicios de su camino en el circuito under y el mítico Parakultural porteño. Nació el 6 de febrero de 1962 y acaba de cumplir 64 años.
Su salto a la masividad llegó de la mano de Alberto Olmedo, con quien se consagró como una de las recordadas “chicas Olmedo” en No toca botón durante los años 80. En paralelo, mantuvo un fuerte vínculo con la música y el rock nacional: participó del videoclip Ciudad de pobres corazones de Fito Páez, dirigido por Fernando Spiner, y colaboró con músicos como Willy Crook y Daniel Melingo.
Además, desarrolló una extensa carrera en cine y teatro, con participaciones en películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, así como en revistas, comedias y espectáculos musicales.
Hoy, con una activa presencia en redes sociales y una identidad artística intacta, su llegada a Gran Hermano Generación Dorada despierta curiosidad en nuevas generaciones y nostalgia en quienes la siguen desde sus comienzos. Su figura promete aportar un costado disruptivo, artístico y poco convencional a la edición aniversario del reality.