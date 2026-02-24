Gran Hermano volvió con todo: así es el casting completo de Generación Dorada
La edición especial por los 25 años reúne a figuras consagradas, ex participantes, influencers y personalidades intensas que prometen estrategia, conflictos y alto impacto mediático desde el primer día.
Gala inaugural de Gran Hermano, con una casa renovada y lleno total.
La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas con una edición especial que celebra los 25 años del formato en el país. Bajo el nombre Generación Dorada y con la conducción de Santiago del Moro en Telefe, el reality inició su nueva temporada con una gala marcada por el impacto, la nostalgia y la apuesta por jugadores con fuerte peso mediático.
La presentación de los participantes se dividió en dos noches consecutivas. La primera tanda ya dejó perfiles que prometen estrategia, conflicto, show y una convivencia intensa. Entre regresos esperados, figuras consagradas y personalidades digitales, el juego comenzó con alto voltaje.
Regresoscon cuentaspendientes
La gran protagonista del debut fue Andrea del Boca, quien a los 60 años se convirtió en la primera en cruzar la puerta de la casa. Ícono absoluto de la televisión argentina, asumió el desafío con una postura clara: competir para ganar, sin personajes y mostrando su verdadera personalidad. Orden, estrategia y carácter fuerte definen su perfil dentro del juego.
El elenco completo de Generación Dorada, listo para el juego y la estrategia.
Otro regreso significativo es el de Emanuel Di Gioia, quien vuelve tras su participación en la edición 2011. Con experiencia previa, carácter frontal y antecedentes de fuertes cruces, asegura llegar con una estrategia diferente, aunque fiel a su personalidad intensa.
También reaparece Eduardo Carrera, uno de los pocos jugadores con pasado en dos versiones del formato, Argentina y España. Lejos del circuito mediático, apuesta al humor y a la experiencia como herramientas para adaptarse a una generación distinta.
Influencers ypersonalidadesdel show
La edición suma perfiles con fuerte presencia digital. Lolo Poggio, bailarina e influencer, llega con el desafío de construir su propio camino más allá del apellido conocido. Manejo de cámara y carisma la posicionan como una de las más observadas desde el inicio.
Influencers y personalidades mediáticas, protagonistas desde el primer día.
Desde Tucumán, Danelik Galazan apuesta a transformar su paso por la casa en un trampolín artístico. Con una comunidad masiva en redes, su reto será sostener ese magnetismo en la convivencia real.
El perfil digital también se ve representado por Nicolás Sícaro, conocido como Nik, y por Gabriel Lucero, quien promete humor negro y una mirada filosa sobre lo cotidiano.
Conflictos y perfiles internacionales
Desde Paraguay llega Carmiña Masi, frontal, intensa y sin filtro, con una personalidad que anticipa debates y roces desde el arranque. Desde Chile, Jennifer Galvarini Torres suma experiencia previa en realities y una fuerte capacidad para el conflicto.
El show también se refuerza con Braian Sarmiento, ex jugador y figura mediática, extrovertido y amante del espectáculo, y con Divina Gloria, ícono de la vanguardia pop, que aporta trayectoria, irreverencia y una impronta artística singular.
A ellos se suman perfiles como Manuel Ibero Durigon, que ingresa con un conflicto previo expuesto; Catalina Tcherkaski, frontal y combativa; Yisela Pintos, intensa y sin filtro; Juani Caruso, farandulero y amante del juego; y Jenny Mavinga, con un perfil emocional y una historia de vida marcada por la resiliencia.
Con esta combinación de celebridades, ex jugadores, influencers y personalidades intensas, Gran Hermano Generación Dorada arranca con un elenco diseñado para generar conversación constante. Estrategia, convivencia, choques generacionales y exposición mediática serán los ejes de una edición que busca homenajear la historia del formato sin perder impacto.