Un fallo esperado tras nueve años de proceso

Andrea del Boca fue absuelta en la causa por la novela “Mamá Corazón”

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió absolver a la actriz, a Julio De Vido y a todos los imputados en el juicio por presunta administración fraudulenta. La decisión se dio a conocer este mediodía y los fundamentos se publicarán el 25 de noviembre.