Andrea del Boca fue absuelta en la causa por la novela “Mamá Corazón”

El Tribunal Oral Federal 7 absolvió este mediodía a Andrea del Boca en la causa por la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón" en 2015. La actriz había llegado al debate procesada como partícipe necesaria de administración fraudulenta.
El Tribunal Oral Federal 7 resolvió absolver a la actriz, a Julio De Vido y a todos los imputados en el juicio por presunta administración fraudulenta. La decisión se dio a conocer este mediodía y los fundamentos se publicarán el 25 de noviembre.
El Tribunal Oral Federal 7 absolvió este mediodía a Andrea del Boca en la causa por la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón" en 2015. La actriz había llegado al debate procesada como partícipe necesaria de administración fraudulenta.
La lectura del veredicto, realizada por el juez Fernando Canero a través de la plataforma Zoom, generó una reacción inmediata: la actriz rompió en llanto al conocer su absolución.
La decisión alcanzó también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los demás acusados. El tribunal resolvió por unanimidad el cese de las medidas cautelares, como embargos, y la devolución de los capítulos de la novela que estaban bajo custodia.
El juicio comenzó el 6 de marzo de 2025, nueve años después de la apertura de la investigación que instruyó el juez federal Sebastián Ramos con acusación del fiscal Gerardo Pollicita. La fiscal Fabiana León había solicitado tres años y seis meses de prisión para la actriz y cuatro años y medio para De Vido.
La imputación se basaba en que en 2015 la productora de Del Boca, A+A Group, recibió 36 millones de pesos para la realización de la ficción a través de una contratación directa del disuelto Ministerio de Planificación, triangulada por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El expediente incluyó a un total de once personas, entre ellas el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular del INCAA Liliana Mazure y funcionarios como Luis Vitullio.
El tribunal, integrado por los jueces Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, resolvió absolver a todos los imputados. Los fundamentos del fallo se conocerán el 25 de noviembre próximo.
Antes de la resolución, los acusados pronunciaron sus últimas palabras. Del Boca se limitó a agradecer al tribunal “por el trato para todos”. Por su parte, De Vido no hizo declaraciones finales.
Con esta decisión, la actriz queda desligada de una causa que la acompañó durante casi una década y que impactó de lleno en su carrera profesional.
El fallo también absolvió a los acusados vinculados a otra producción audiovisual, la miniserie "El Pacto". Allí estaban implicados Ruta, Mazure, De Vido y Vitullio, quienes fueron sobreseídos por falta de acusación fiscal.
El caso "Mamá Corazón" marcó una de las polémicas más recordadas de la relación entre la cultura y el financiamiento estatal durante el kirchnerismo. Ahora, el desenlace judicial cierra un capítulo que estuvo cargado de tensiones políticas, mediáticas y personales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.