¿Seguirá en competencia?

Internaron a Divina Gloria: la histórica "chica Olmedo" debió abandonar la casa de Gran Hermano por problemas de salud

La participante de la edición "Generación Dorada" fue trasladada a una clínica para someterse a chequeos médicos de urgencia. La producción de Telefe activó un estricto protocolo para que la actriz no pierda el aislamiento y pueda reincorporarse al reality.