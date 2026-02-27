Gran Hermano: salió a la luz el sueldo de Andrea del Boca y estalló la polémica
La diferencia económica entre la actriz y el resto de los participantes generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera de la casa, y puso en debate las condiciones contractuales del reality tras su estreno.
El ingreso de figuras conocidas generó debate en el reality.
Un nuevo foco de polémica se instaló en Gran Hermano Generación Dorada cuando todavía no se cumplió una semana desde su estreno. Esta vez, el centro del debate gira en torno a la marcada diferencia económica entre Andrea del Boca y el resto de los participantes del reality.
La situación generó ruido tanto dentro como fuera del programa y abrió interrogantes sobre las reglas internas del juego, la equidad entre concursantes y el impacto que este acuerdo podría tener en el desarrollo de la competencia.
La información salió a la luz a partir de una revelación del periodista Guido Záffora, quien dio detalles del acuerdo económico que habría firmado la actriz para sumarse al ciclo.
Según explicó al aire en DDM, Andrea del Boca habría negociado un cachet semanal cercano a los 6.000.000 de pesos, una cifra comparable a la que perciben figuras convocadas a realities de cocina como MasterChef Celebrity.
La actriz quedó en el centro de la polémica por su contrato.
El dato que más llamó la atención fue la comparación directa con el resto de los concursantes: mientras la actriz cobraría ese monto por semana, los demás participantes recibirían alrededor de 156.000 pesos semanales. La diferencia, según se señaló, sería de 38 veces más a favor de la protagonista de clásicos de la televisión argentina.
Condiciones ymalestarinterno
Otro punto que sumó tensión al escenario fue la presunta condición que habría impuesto la actriz al momento de cerrar su incorporación. De acuerdo con lo que trascendió, Andrea del Boca habría solicitado que su hija, Anna Chiara, forme parte del stream react oficial del programa, un pedido que la producción aceptó.
La casa más famosa volvió a quedar envuelta en controversia.
Este beneficio extra habría profundizado el malestar entre algunos participantes y generado cuestionamientos en redes sociales, donde muchos usuarios plantearon si todos compiten bajo las mismas reglas o si existen privilegios que alteran el espíritu del formato.
Dudas sobresu continuidad
La controversia escaló aún más cuando Ángel de Brito aportó nueva información en LAM. Según relató, desde la producción existirían dudas respecto a la permanencia de la actriz en la casa.
De acuerdo a esa versión, Andrea del Boca habría negociado inicialmente una estadía mínima de un mes en el reality, con la posibilidad de evaluar luego si se sentía cómoda para continuar. Este esquema, poco habitual para el formato, encendió aún más la discusión sobre un trato diferencial.
En ese contexto, comenzó a circular el nombre de Graciela Alfano como posible reemplazo en caso de que la actriz decida abandonar la competencia antes de tiempo, aunque por ahora no hubo confirmaciones oficiales.