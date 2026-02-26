Kennys Palacios se quebró y evalúa abandonar Gran Hermano
A menos de 48 horas de su ingreso, el estilista de Wanda Nara atraviesa un profundo momento de angustia. Entre lágrimas, confesó su malestar y puso en duda su continuidad en el reality más visto de la televisión argentina.
Ante la crisis de Kennys, su compañera Andrea del Boca se acercó para contenerlo, ofrecerle apoyo y recordarle el motivo por el cual ingresó al certamen.
El debut de Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro. En una semana marcada por las emociones fuertes y los ingresos de figuras mediáticas, la atención se centró este jueves en Kennys Palacios. El reconocido estilista y confidente de Wanda Nara, que entró a la casa con la promesa de "jugar a ganar y sacarles el dinero", mostró su costado más vulnerable al sufrir una crisis de llanto que lo llevó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar la competencia.
La presión del aislamiento y la convivencia parecen haber hecho mella rápidamente en el participante. Durante la tarde de hoy, 26 de febrero, Palacios se mostró visiblemente afectado, alejándose por momentos del grupo para procesar su angustia. Según trascendió, el estilista manifestó sentirse abrumado por la exposición constante y la dinámica interna del juego, un escenario muy diferente al que manejaba en su rol como mano derecha de la mediática conductora de MasterChef.
El contexto de la renuncia
La incertidumbre sobre el futuro de Kennys se suma a un clima ya enrarecido dentro de la casa. Cabe recordar que el certamen ya sufrió la baja de Daniela De Lucía, quien debió abandonar el juego el miércoles tras recibir la trágica noticia del fallecimiento de su padre.
Este antecedente de una salida abrupta mantiene en alerta a la producción de Telefe, que busca contener a los participantes en esta edición denominada "Generación Dorada", que celebra los 25 años del formato en el país.
Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara.
El "silencio" de Wanda Nara
Otro factor que alimenta las especulaciones sobre el estado anímico de Kennys es la particular reacción de su amiga íntima, Wanda Nara. A pesar de los 14 años de relación profesional y personal, la empresaria no ha realizado publicaciones de apoyo en sus redes sociales desde que Palacios ingresó al reality.
Este silencio ha sido interpretado por los seguidores del programa como una posible señal de distancia, lo que podría estar afectando emocionalmente al participante dentro de la casa.
La realidad de Gran Hermano demuestra, una vez más, que la fama y la experiencia previa en los medios no garantizan la inmunidad ante el rigor del encierro. El caso de Kennys Palacios pone de manifiesto la fragilidad emocional que puede aflorar cuando las cámaras no dejan espacio para la intimidad. Las próximas horas serán determinantes para saber si el estilista logra reponerse o si decide cruzar la puerta de salida, dejando un vacío difícil de llenar en la competencia.