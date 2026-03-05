Gran Hermano 2026: qué es la placa planta y quiénes quedaron nominados
La nueva dinámica sorprendió a los participantes y modificó la estrategia dentro de la casa: el público votará de manera negativa para decidir quién abandona la competencia tras una nominación enfocada en quienes menos aportan al juego.
Los 27 participantes pasaron por el confesionario y emitieron sus votos.
La segunda gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada marcó un punto de inflexión dentro de la casa más famosa del país. El reality de Telefe estrenó una modalidad inédita que rápidamente generó debate entre los participantes y también fuera del programa: la llamada “placa planta”.
En esta oportunidad, los jugadores no votaron bajo el esquema tradicional. La consigna fue clara: debían señalar a aquellos compañeros que, a su criterio, no estaban aportando contenido ni estrategia al juego. La dinámica cambió el eje habitual de las nominaciones y puso el foco en el desempeño individual dentro de la convivencia.
Los nominados resultaron ser Juani Car —quien ya estaba fulminado—, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. La placa, además, tiene carácter negativo: el público votará para decidir quién abandona la competencia.
Una placa quecambia la estrategia
La particularidad de esta semana no terminó con la votación. Franco Poggio, líder, no contó con la posibilidad de salvar a un compañero de la placa, como ocurre habitualmente. Sin embargo, sí dispuso de beneficios estratégicos: fulminó a Juani Car y dejó sin opción de nominar a Eduardo Carrera.
La nueva modalidad cambió por completo la dinámica habitual dentro de la casa.
Este movimiento alteró el tablero interno y dejó en evidencia que la producción busca dinamizar el juego desde etapas tempranas. El jueves, aquellos participantes que acumulen menos votos en contra podrán salir de la placa, mientras que el resto continuará en riesgo hasta la gala de eliminación del lunes.
La implementación de esta modalidad dejó en claro que el reality apunta a exponer a quienes, según la percepción colectiva, no están asumiendo un rol activo dentro de la casa.
El anunciode Santiagodel Moro
El conductor Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la novedad. Reunió a todos los jugadores frente al televisor y anticipó que habría definiciones importantes. El anuncio sorprendió a los participantes, que no esperaban una variante de este tipo tan pronto en la competencia.
El liderazgo semanal tuvo beneficios especiales que impactaron en la votación.
La explicación fue directa: la “placa planta” apunta a identificar a quienes “habitan la casa pero no juegan”, es decir, aquellos que no generan contenido, estrategia o conflicto dentro del reality. Según se detalló al aire, la definición surge desde la mirada externa y responde a cómo el público percibe el desempeño de cada concursante.
El concepto generó incomodidad en algunos, mientras que otros optaron por restarle dramatismo. De todos modos, todos comprendieron que esta herramienta puede influir de manera decisiva en el rumbo del programa.
Polémica por un supuesto celular
A diez días del inicio de esta edición, otra controversia rodeó a Gran Hermano: Generación Dorada. En redes sociales comenzó a circular un video en el que usuarios aseguraron haber detectado un celular dentro de la casa, lo que pondría en duda el aislamiento de los participantes.
En el clip se observa a Yanina Zilli conversando con Franco Poggio en el patio. En el suelo aparece un objeto rectangular iluminado que despertó sospechas. Las imágenes se viralizaron rápidamente y abrieron un intenso debate digital.
Las reacciones fueron diversas. Algunos usuarios afirmaron que se trataba claramente de un teléfono, mientras que otros ofrecieron explicaciones alternativas, como que podría ser parte de la iluminación del set o un reflejo del piso. También hubo quienes minimizaron la situación y señalaron que cada temporada surgen especulaciones similares.
La discusión volvió a instalar una pregunta recurrente alrededor del reality: hasta qué punto se respeta el aislamiento absoluto que caracteriza al formato. Mientras tanto, la producción no realizó modificaciones visibles en la dinámica del programa y la competencia continúa con normalidad.
En medio de estrategias, nuevas reglas y polémicas virales, la “placa planta” se convirtió en uno de los elementos más comentados de esta edición. Con una modalidad que expone directamente a quienes no logran destacarse, el juego promete intensificarse en las próximas semanas.