Una jugadora de Gran Hermano 2026 dejó a su novio en vivo por un compañero

Una participante de Gran Hermano 2026 sorprendió a los seguidores del reality al anunciar en vivo que decidió poner fin a su relación de pareja mientras continúa dentro de la casa más famosa del país.
Luana Fernández sorprendió al anunciar frente a las cámaras del reality que decidió terminar su relación sentimental mientras crece su cercanía con el participante Franco Zunino dentro de la casa.
Una participante de Gran Hermano 2026 sorprendió a los seguidores del reality al anunciar en vivo que decidió poner fin a su relación de pareja mientras continúa dentro de la casa más famosa del país.
Se trata de Luana Fernández, quien aprovechó un momento frente a las cámaras del streaming oficial del programa para enviarle un mensaje directo a su novio y explicar los motivos que la llevaron a tomar esa determinación durante su participación en el ciclo de Telefe.
Desde los primeros días de convivencia, varios seguidores del programa comenzaron a notar una cercanía cada vez mayor entre Luana Fernández y Franco Zunino. Ambos compartieron conversaciones, bromas y gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos para el resto de los participantes.
Durante una charla grupal, el estilista Kennys Palacios le preguntó directamente a la jugadora sobre la situación. “Luana, ¿cómo va el romance?”, lanzó. Ella reaccionó sorprendida y respondió: “¿Qué romance?”. Sin embargo, algunos compañeros insistieron con la posibilidad de que entre ellos hubiera algo más que amistad.
Carmiña Masi fue una de las participantes que se mostró más directa al respecto. “Se gustan mucho”, aseguró sin rodeos frente al resto del grupo.
Por su parte, el propio Zunino también dejó entrever lo que sentía en una conversación privada con Luana. “Si fuera por mí te como la boca acá. Pero bueno, vos estás ahí”, comentó, en alusión a la relación que mantenía. Hasta ese momento, la participante había dejado en claro que no podía avanzar con ningún vínculo sentimental dentro del reality porque había ingresado estando en pareja.
Con el paso de los días, la situación comenzó a generarle incomodidad a la participante. Tras hablar con algunos compañeros sobre lo que estaba sintiendo, decidió dirigirse al espacio de streaming del programa para enviar un mensaje público a su pareja.
“Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, comenzó diciendo frente a las cámaras.
Luego explicó la decisión que tomó mientras continúa su experiencia dentro del reality. “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, expresó.
Luana explicó que uno de los principales motivos de su decisión fue la necesidad de vivir la experiencia del programa con mayor tranquilidad emocional.
“Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó durante su mensaje.
Además, dejó en claro que no quería sentirse culpable si en algún momento llegaban a surgir sentimientos hacia otra persona dentro de la casa. “No quiero cargar con un peso que si en algún momento pasa algo, decir ‘me siento una mierda porque lo estoy cagando’”, afirmó.
Antes de cerrar su mensaje, la participante agradeció a su pareja por la relación que compartieron y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse una vez que termine el reality.
“Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste”, concluyó.
Luego de hablar frente a las cámaras, Luana no pudo contener la emoción y se quebró en llanto, reflejando el impacto personal que tuvo la decisión de terminar su relación mientras continúa su participación en el programa.