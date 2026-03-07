Gran Hermano amenazó con expulsar a una participante tras un polémico comentario

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que una participante insinuara, en tono de broma, que la producción del reality le había dado un cigarrillo de marihuana en el confesionario. El momento fue captado por las cámaras y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales.
La escena generó debate entre los seguidores del programa y obligó a la producción a pronunciarse de manera oficial dentro de la casa.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando Danelik, de 25 años, conversaba con otra participante en el cuarto de mujeres. En medio de la charla lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.
“Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”, dijo ante las cámaras.
El fragmento fue compartido en la red social X y generó una inmediata reacción de los seguidores del reality, quienes cuestionaron la posibilidad de que ingresen sustancias prohibidas al programa.
La advertencia deGran Hermano
Ante la repercusión del video, la producción decidió intervenir y emitir un comunicado que fue leído en vivo dentro de la casa por Andrea del Boca.
En el mensaje, Gran Hermano expresó su preocupación por lo ocurrido y recordó que no se tolerarán comentarios que pongan en duda las reglas del programa.
El comunicado explicó que la participante fue convocada al confesionario para dar explicaciones y que allí reconoció que su comentario había sido una broma.
La actriz leyó el comunicado.
Sin embargo, el reality fue contundente al advertir que ese tipo de declaraciones resultan inaceptables y que, si vuelve a ocurrir algo similar, podrían aplicarse sanciones graves, incluida la expulsión.
La aclaración de la participante
Luego de la advertencia, Danelik intentó restarle importancia a lo sucedido y aclaró que sus palabras no debían tomarse de manera literal.
Frente a las cámaras, reformuló su comentario y señaló que en realidad se trataba de una broma relacionada con algo que le habían arrojado desde el exterior de la casa.
El video viral donde la participante habla con sus compañeras.
A pesar de la aclaración, el episodio siguió generando debate entre los fanáticos del programa, especialmente por las estrictas reglas de aislamiento que caracterizan al reality.
Quién es Danelik Star
La participante, conocida en redes sociales como Danelik Star, es una influencer oriunda de Tucumán. Cuenta con una fuerte presencia digital y una comunidad numerosa de seguidores.
En Instagram acumula más de 920 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los cinco millones. En sus perfiles suele compartir contenido vinculado al entretenimiento y la cultura digital.
Durante su presentación en el programa, aseguró que su gran objetivo es convertirse en cantante y que considera a Gran Hermano como una plataforma ideal para impulsar su carrera artística.