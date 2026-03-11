El ex de Luana redobló la apuesta y publicó un fuerte descargo tras el careo en Gran Hermano

La tensión entre Luana Fernández y su exnovio Lucas Izzi sumó un nuevo capítulo fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Después del fuerte cruce que ambos protagonizaron en el debut del segmento “Derecho a réplica”, el joven empresario publicó un extenso descargo en redes sociales para fijar su posición y profundizar las acusaciones contra la participante.
En el video, Izzi explicó que su decisión de enfrentarla públicamente no estuvo motivada solamente por el acercamiento de Luana con Franco Zunino dentro del reality. Según su versión, el conflicto venía de antes y el ingreso de la mediática al programa terminó de exponer situaciones personales que, sostuvo, lo afectaron de lleno.
El punto más fuerte de su descargo giró en torno a presuntas infidelidades. Lucas afirmó que se enteró “explícitamente” de infidelidades ocurridos antes del ingreso de Luana a la casa y remarcó que, para él, lo sucedido en la casa fue apenas una parte del problema. En esa línea, insistió en que no se trató de una escena armada ni de una estrategia para ganar visibilidad.
La crisis entre ambos había quedado expuesta horas antes en Telefe, cuando Luana se encontró cara a cara con su expareja dentro del SUM. Allí, Lucas le reprochó haberlo dejado “en televisión abierta” delante de todos, cuestionó sus argumentos y le dijo que eso “no es amor”, en una intervención que dejó a la participante visiblemente golpeada.
Durante ese careo, además, el joven lanzó acusaciones más delicadas y habló de una supuesta “vida paralela”, al tiempo que aseguró tener pruebas de lo que denunciaba. Ese momento fue uno de los más incómodos de la gala y desató la reacción de Luana, que luego apuntó contra la producción y amagó con abandonar el juego.
Ya en su descargo posterior, Izzi sostuvo que le daba “vergüenza ajena” contar que su novia lo había dejado en televisión abierta y señaló que había límites en la relación que, según él, fueron traspasados. También explicó que eligió responder de frente porque necesitaba cerrar una etapa y no quería esperar a que Luana saliera del reality para hacerlo.
Pese al tono severo de sus acusaciones, el video cerró con una frase menos confrontativa. Lucas dijo que no le guarda rencor, le deseó lo mejor a su ex y expresó su deseo de que pueda cumplir su sueño dentro del programa. Aun así, el conflicto quedó lejos de apagarse y la exposición de la ruptura ya se convirtió en uno de los focos más tensos del reality.