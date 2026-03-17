Quién es el favorito que ya "sacaría boleto" para la final de MasterChef Celebrity
Entre susurros de pasillo y números que no mienten, una figura emerge con una ventaja que parece irreal. Las encuestas en redes sociales han hablado, pero en la cocina de Telefe, el último plato siempre tiene la palabra final.
El "Turco" Husain, Maxi López, Sofi "La Reini" Gonet e Ian Lucas; los semifinalistas de esta temporada.
La tensión en los estudios de Martínez se puede cortar con un cuchillo de chef. Mientras el reloj avanza implacable hacia la gran final de MasterChef Celebrity, el murmullo digital ha cobrado una fuerza inusitada. No es solo una tendencia; es un fenómeno que posiciona a un protagonista por encima del resto, duplicando en apoyo a sus rivales directos. ¿Estamos ante un ganador anunciado o ante la mayor sorpresa de la temporada?
El favorito de las redes: ¿estrategia o talento puro?
Las últimas mediciones en plataformas digitales han arrojado un resultado que dejó atónitos a los seguidores del certamen. Ian Lucas, el influencer que supo conquistar a las audiencias más jóvenes, se despega del pelotón con una contundencia asombrosa. Según los recientes relevamientos, Lucas no solo lidera, sino que duplica en intención de voto a sus competidores más cercanos.
Sin embargo, el enigma persiste: ¿podrá sostener ese apoyo popular frente a la rigurosidad de un jurado que no perdona un punto de cocción? La sombra de la duda planea sobre las estaciones de cocina, especialmente tras la reciente y dolorosa salida de Emilia Attias, que dejó el camino libre para los cuatro semifinalistas.
No es solo una tendencia; es un fenómeno que posiciona a un protagonista por encima del resto, duplicando en apoyo a sus rivales directos.
El tablero de los semifinalistas
Detrás del liderazgo de Ian Lucas, el escenario se vuelve más difuso. Maxi López se consolida en un segundo puesto con más de 28.000 votos, aportando la cuota de experiencia y serenidad que el ex futbolista ha pulido gala tras gala.
Un escalón más abajo, la paridad es absoluta. Sofía “La Reini” Gonet y Claudio “Turco” Husaín mantienen una pelea cabeza a cabeza. La diferencia entre ellos es mínima, casi imperceptible, lo que convierte a la próxima eliminación en una verdadera moneda al aire. Entre el carisma de la joven creadora de contenido y la garra del ex deportista, el balcón de la final parece tener un dueño incierto.
Ian Lucas, el favorito de esta temporada.
El peso del jurado frente al clamor popular
Históricamente, MasterChef ha demostrado que el favoritismo en redes no siempre se traduce en el trofeo de cristal. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui han sido claros: a la final llegan los mejores platos, no los más clickeados. En esta instancia, un error en una emulsión o una proteína pasada de temperatura puede derrumbar cualquier encuesta de Twitter (X).
A horas de las definiciones críticas, el aroma a cordero y especias envuelve una competencia que ha sabido reinventarse.
El público ya eligió a su campeón en el mundo virtual, pero en la realidad de las hornallas, el destino sigue siendo un ingrediente secreto. Solo queda esperar a que el jurado sentencie, una vez más, quién tiene el temple necesario para llevarse los 50 millones de pesos y la gloria culinaria.