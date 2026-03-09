El papá de Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un boludo"

Después de que Evangelina Anderson relativizara el vínculo con Ian Lucas y lo presentara como algo “laboral”, Gustavo Lucas salió a bancar a su hijo en TV: dijo que lo “ningunearon” y pidió que, si del otro lado no quieren blanquear nada, al menos no lo dejen expuesto.
Gustavo Lucas, padre del cantante e influencer, habló este lunes con Intrusos y defendió a su hijo en medio de la versión cruzada sobre qué fueron, o no fueron, con la vedette. “Sé que él es puro sentimiento, puro corazón”, dijo, y sostuvo que si pasó algo “cuidó a la otra persona”.
Pero el dardo fue claro: afirmó que del otro lado vio actitudes de “ningunearlo” o “esconderlo”, y cerró con la frase que quedó encabezando todos los recortes: “Que no lo deje como un boludo a mi hijo”.
El contexto
El planteo del padre se da después de que Anderson insistiera públicamente en que el vínculo fue, en esencia, una relación de trabajo alrededor de MasterChef Celebrity y la exposición mediática.
Nuevas declaraciones en torno al supuesto romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson.
Días antes, Ian Lucas había publicado un descargo donde aseguró que lo que vivió “fue real”, habló de “destrato” y dejó otra frase que también se viralizó: “Soy bueno pero no boludo”.
“Hubo un flechazo”
Gustavo fue un paso más: dijo que, según lo que sabe, “hubo idas y vueltas” y que del otro lado “también hubo un flechazo”, poniendo en duda la versión de que todo fue marketing.
Sobre el “dejar de seguir” en redes, lo interpretó como un golpe emocional lógico: “le golpeó un poquito el sentimiento”, y dio por cerrado el capítulo con una mezcla de orgullo y resignación: si no lo valoraron, “ya está”, Ian seguirá su camino.