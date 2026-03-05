El desgarrador mensaje de Maru Botana a su hijo Facundo en el día que cumpliría 18 años: “Puedo imaginarte”
La reconocida cocinera y conductora recordó a su bebé, fallecido en 2008 por muerte súbita, con un emotivo video y una carta que conmovió a sus seguidores. “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón”, expresó.
Como cada 5 de marzo, el calendario de Maru Botana se detiene. Es una fecha marcada por la nostalgia y el recuerdo de Facundo, su sexto hijo, quien nació un día como hoy pero del año 2006. En esta ocasión, la carga emocional es aún mayor: el joven hoy alcanzaría la mayoría de edad, un hito que la pastelera eligió conmemorar abriendo una vez más su corazón ante su comunidad de seguidores.
A través de su cuenta de Instagram, Maru compartió un video de archivo de su programa Sabor a mí, donde se la ve junto al pequeño Facu y su histórico compañero Diego Pérez. Las imágenes, cargadas de ternura, muestran la faceta más íntima de la conductora en pleno éxito televisivo, equilibrando su carrera con la maternidad.
Un mensaje desde lo profundo del alma
“Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace darme cuenta de que hoy no soy yo, el que también me da muchas ganas de recordarte”, comenzó escribiendo Botana. En su posteo, destacó la dificultad de procesar el paso del tiempo y cómo, a pesar de haberlo tenido solo seis meses, el vínculo permanece intacto.
“Hoy cumplirías 18 años. Y si bien te tuve solo seis meses, creo que puedo imaginarte. Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos, rodeados de tanto amor”, continuó el relato que rápidamente se llenó de comentarios de afecto y apoyo.
Facundo falleció la madrugada del 21 de septiembre de 2008 a causa de un síndrome de muerte súbita del lactante.
El recuerdo de una herida que no cierra
Facundo falleció la madrugada del 21 de septiembre de 2008 a causa de un síndrome de muerte súbita del lactante. En aquel momento, la familia se encontraba de viaje en el sur del país, mientras el bebé había quedado al cuidado de sus abuelos. Aquel suceso conmovió al país entero y marcó un antes y un después en la vida de la mediática cocinera.
A lo largo de los años, Maru ha transformado su dolor en un mensaje de resiliencia. En sus apariciones públicas y redes sociales, suele mencionar cómo el apoyo de la gente y la unión de su familia —compuesta por su marido Bernardo Solá y sus otros siete hijos— fueron el motor para salir adelante tras lo que ella define como un "camión que la atravesó".
Para la conductora, recordar a Facu no es solo volver al dolor, sino celebrar la vida que fue y la que podría haber sido. Al cerrar su mensaje con un sencillo "Te amo, Facu. Siempre en mi corazón", Maru Botana reafirma que el vínculo entre una madre y un hijo trasciende el plano físico, dejando una reflexión sobre la importancia de valorar cada momento compartido y la capacidad del ser humano para reconstruirse a través del amor.