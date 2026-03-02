#HOY:

Jimena Monteverde rompió el silencio tras el conflicto con Mirtha Legrand: "Estaba angustiada"

La reconocida cocinera se refirió a la tensión generada por su salida de las "mesazas" de El Trece. Tras el fuerte reclamo de la diva hacia el canal, Monteverde confirmó su retorno y reveló el impacto emocional que tuvo el episodio en ambas.

El desencuentro surgió cuando el canal decidió priorizar el nuevo ciclo de la cocinera, "La cocina rebelde", el cual sale en vivo por la tarde.
La televisión argentina vivió semanas de incertidumbre tras la salida de Jimena Monteverde de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Lo que comenzó como un problema de grilla horaria derivó en un conflicto abierto entre la "Chiqui" y las autoridades de El Trece.

En las últimas horas, la chef rompió el silencio para detallar cómo atravesó este proceso y la angustia que le generó ver a la máxima figura de la televisión argentina afectada por la situación.

El origen del conflicto

El desencuentro surgió cuando el canal decidió priorizar el nuevo ciclo de la cocinera, "La cocina rebelde", el cual sale en vivo por la tarde. Esta decisión generó una superposición horaria con las grabaciones de La Noche de Mirtha, lo que forzó la ausencia de Jimena.

Durante la emisión, Juana Viale no evitó el tema y se refirió directamente a cómo su compañera de equipo atravesó esos días de dudas sobre su continuidad y los roces con el canal. “Vos te estresaste un poco”, le dijo la conductora a la cocinera, exponiendo la vulnerabilidad que se vivió puertas adentro.

ELLITORAL_252372 | Archivo El Litoral Jimena Monteverde, traerá al gran mercado argentino recetas fáciles, económicas y con onda, como budín de yogurt y una tarta clásica que es un éxito entre sus invitados cuando necesita resolver la comida con un plato práctico.

Juana fue más allá y recordó la repercusión mediática que tuvo el episodio: “Le lloraste a la abuela, le lloraste a todos los que te iban a buscar con el micrófono”, agregó, en referencia a la firme postura que tomó Mirtha Legrand para defender el lugar de Jimena Monteverde en su mesa.

Honestidad y desahogo

Visiblemente sincera, Jimena respondió sin rodeos a las observaciones de la conductora: “Es que estaba angustiada, estaba angustiada”. Con esa breve pero contundente frase, la chef resumió el sentimiento que le provocó quedar en medio de una disputa de programación.

El intercambio dejó ver el costado más humano detrás de la televisión y mostró la cercanía entre ambas, en un momento que combinó emoción, complicidad y honestidad frente a las cámaras. Este relato generó empatía entre los invitados y el público, permitiendo conocer cómo las decisiones de programación pueden impactar directamente en quienes forman parte de los ciclos, más allá de lo que se ve al aire.

jimena monteverde y juana vialeJuana Viale no evitó el tema y se refirió directamente a cómo su compañera de equipo atravesó esos días de dudas sobre su continuidad y los roces con el canal.

Clima distendido

La charla entre la conductora y la chef cerró con un clima distendido, dejando atrás la tensión inicial y demostrando que, pese a las dificultades, Monteverde logró atravesar el episodio acompañada por su entorno laboral y personal. El regreso a la normalidad en las "mesazas" parece haber sellado la paz entre la producción y su figura culinaria más querida.

