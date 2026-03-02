¿Todo bien con la Chiqui?

Jimena Monteverde rompió el silencio tras el conflicto con Mirtha Legrand: "Estaba angustiada"

La reconocida cocinera se refirió a la tensión generada por su salida de las "mesazas" de El Trece. Tras el fuerte reclamo de la diva hacia el canal, Monteverde confirmó su retorno y reveló el impacto emocional que tuvo el episodio en ambas.