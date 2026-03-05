Harry Styles habló por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: "Fue muy difícil"

Desde aquel fatídico 16 de octubre de 2024, cuando el mundo de la música se detuvo ante la noticia de la muerte de Liam Payne en Argentina, el silencio de Harry Styles había sido una de las incógnitas más grandes para la prensa y los fanáticos.
El cantante británico rompió el hermetismo que mantenía desde el fallecimiento de su ex compañero en Buenos Aires. En una confesión íntima, Styles describió el proceso de duelo y recordó el vínculo que los unió en One Direction.
Si bien en aquel momento los integrantes de One Direction emitieron un comunicado conjunto, el intérprete había evitado profundizar en sus sentimientos personales de manera pública hasta ahora.
En una reciente y sentida entrevista, Styles decidió finalmente abrir su corazón para referirse a la ausencia de quien fuera su compañero de ruta durante más de cinco años de éxito global.
Con una honestidad que conmovió a sus seguidores, el músico admitió que atravesar este tiempo sin Liam ha sido un desafío emocional inmenso. "Perderlo fue muy difícil", confesó, revelando que el impacto de la tragedia lo llevó a un proceso de introspección muy profundo que prefirió resguardar en la intimidad.
Durante la charla, Harry se alejó de la imagen de la superestrella para recordar la esencia humana de Payne. Lo describió como una persona cuya principal motivación era el bienestar de quienes lo rodeaban, incluso en los años de mayor presión mediática para la banda.
"Su mayor alegría era hacer felices a los demás y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía", recordó Styles, visiblemente afectado al poner en palabras un dolor que guardó durante tanto tiempo.
El cantante destacó la calidez y el carácter genuino de Liam, señalando que su compañero siempre vivió con "el corazón en la mano". Para Harry, la energía que Payne aportaba al grupo era vital para sobrellevar la locura de las giras mundiales.
"Era cálido, comprensivo y terriblemente cariñoso", añadió, dejando claro que el vínculo entre ellos trascendía lo profesional y se basaba en una hermandad forjada en la adolescencia.
La decisión de Harry de hablar recién ahora, en marzo de 2026, responde a una necesidad personal de procesar la pérdida lejos del ruido mediático. El artista explicó que necesitó este tiempo para asimilar la partida de una de las pocas personas que comprendía realmente lo que significó el ascenso meteórico de One Direction.
Esta primera confesión oficial llega como un bálsamo para los seguidores del grupo, quienes esperaban un testimonio más íntimo de quien fuera uno de los vínculos más cercanos de Liam.
La muerte de Payne, ocurrida tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo, marcó un antes y un después en la historia del pop. Para Harry, el cierre de este ciclo ha sido dispar y complejo, pero sus palabras confirman que el lazo que los unía permanece intacto.
Styles concluyó asegurando que extrañará a su "querido amigo" todos los días, pero que elige recordarlo por su talento y por las risas compartidas cuando solo eran unos jóvenes con un sueño gigante.