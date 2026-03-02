Harry Styles regresó a los escenarios y deslumbró con el anticipo de una nueva era musical
El ex One Direction interpretó en vivo el primer corte de difusión -“Aperture”- de su próximo álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Su actuación confirmó el inicio de una etapa artística distinta y dejó en claro que el cantante atraviesa un momento de renovación creativa.
Harry Styles este domingo en el Co-op Live Aren de Manchester. Reuters.
El regreso tras una gira histórica
El antecedente inmediato fue Love on Tour, la gira que lo llevó a recorrer el mundo durante casi dos años, entre 2021 y 2023. Con 169 conciertos en cinco continentes, el tour se convirtió en uno de los espectáculos pop más comentados de los últimos tiempos. Vestuarios llamativos, discursos espontáneos y una conexión muy cercana con el público marcaron una etapa vibrante, aunque también exigente.
Fotos: Reuters
Tras ese cierre, el ex integrante de One Direction optó por un perfil más bajo. En ese tiempo, su nombre siguió generando titulares, tanto por su vida personal —incluida su relación con Zoë Kravitz— como por apariciones públicas y actividades deportivas que mostraron una faceta más relajada.
Nueva música y cambio de estética
La reaparición en la última edición de los Grammy Awards ya había anticipado movimiento: asistió con un look sobrio y participó de la ceremonia antes de confirmar que algo nuevo estaba en camino. Poco después llegó el anuncio de su próximo álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, y del primer corte de difusión, “Aperture”.
Fotos: Reuters
Fue justamente ese tema el que interpretó en los BRIT Awards, aun sin estar nominado. La performance despejó dudas sobre la dirección artística de esta etapa: si en Harry’s House predominaban el color y la ligereza pop, ahora la propuesta se inclina hacia una atmósfera más nocturna, con guiños a la cultura disco y una estética más introspectiva.
El show: contraste y energía colectiva
Para la presentación eligió un conjunto de chaqueta y pantalón a rayas en blanco y negro, combinado con camisa en tono menta, que luego simplificó sobre el escenario para sumarse a una puesta más dinámica. Lo acompañaron bailarines con una impronta urbana y un coro que aportó potencia en el estribillo, generando un clima casi himno.
La coreografía retomó movimientos presentes en el videoclip de “Aperture”, con especial énfasis en gestos de brazos y manos que reforzaron la idea de comunidad y energía compartida. El resultado fue un equilibrio entre sofisticación y libertad, con una impronta disco-grunge que sorprendió al público.
Un artista en evolución
Lejos de la imagen juvenil de sus comienzos o de las polémicas que lo rodearon en otras etapas, el cantante mostró una versión más madura y segura. Su registro vocal exploró tonos más profundos sin perder el carisma que lo caracteriza.
Al finalizar, se tomó unos minutos para agradecer personalmente a sus músicos y bailarines, un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores.