BRIT Awards 2026

Harry Styles regresó a los escenarios y deslumbró con el anticipo de una nueva era musical

El ex One Direction interpretó en vivo el primer corte de difusión -“Aperture”- de su próximo álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Su actuación confirmó el inicio de una etapa artística distinta y dejó en claro que el cantante atraviesa un momento de renovación creativa.