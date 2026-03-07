Evangelina Anderson rompió el silencio tras las fotos a los besos con Ian Lucas
La modelo y participante de MasterChef Celebrity salió a explicar el contexto de las imágenes que se viralizaron en redes sociales donde aparece a los besos con el influencer. En una entrevista televisiva, aseguró que la escena fue sacada de contexto y negó que exista una relación sentimental entre ambos.
La viralización de una serie de imágenes que muestran a Evangelina Anderson a los besos con el influencer Ian Lucas generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. Las fotos comenzaron a circular en redes sociales y programas de televisión, alimentando versiones sobre un supuesto romance entre ambos.
Ante la repercusión mediática, la modelo decidió hablar públicamente para explicar lo sucedido y poner freno a las especulaciones. Lo hizo durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde detalló el contexto en el que se tomó la fotografía.
Según explicó, la escena ocurrió a la salida de una fiesta organizada por el cantante Luck Ra. En ese momento, varios amigos que estaban presentes comenzaron a bromear y alentarlos con gritos de “pico, pico, pico”, lo que derivó en la imagen que luego se viralizó en los medios y redes sociales.
“Sacaron una foto fuera de contexto”
Durante la entrevista, Anderson remarcó que la imagen difundida no representa lo que realmente ocurrió y que se trató de un momento aislado entre amigos. Incluso señaló que existe una fotografía previa que no fue difundida y que ayudaría a entender mejor la situación.
“Yo tengo la foto anterior a esa, que esa sí que no la mandaron”, afirmó la modelo, dando a entender que la escena fue registrada de forma parcial y que eso generó interpretaciones equivocadas.
Además, insistió en que no existe un vínculo sentimental con Lucas y que el episodio fue sobredimensionado por la exposición mediática. “De esa foto a construir un vínculo hay un largo trecho”, deslizó, intentando cerrar la polémica.
Ian Lucas publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde dio a entender que sí hubo un vínculo afectivo entre ambos.
El descargo de Ian Lucas y el cruce mediático
Mientras Anderson negó que haya existido una relación, Ian Lucas publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde dio a entender que sí hubo un vínculo afectivo entre ambos.
En su descargo, el influencer expresó su malestar por cómo se presentó la situación públicamente y aseguró que lo que vivió fue genuino. “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido”, escribió, dejando en claro su postura frente a la polémica.
La difusión de las imágenes y las declaraciones cruzadas reavivaron los rumores que circulaban desde hace meses en torno al reality MasterChef Celebrity, donde ambos coincidieron como participantes.
Más allá del escándalo mediático, Anderson confesó que la situación también tuvo consecuencias en su vida personal. La modelo explicó que lo que más le dolió fue tener que hablar del tema con su hijo mayor, Bastián Demichelis, luego de que las fotos se hicieran virales.
Visiblemente afectada, contó que el episodio la incomodó como madre y remarcó que su prioridad es proteger a sus hijos y su entorno familiar frente a la exposición pública.
Mientras el debate continúa en redes sociales y programas de espectáculos, Evangelina Anderson intentó cerrar el capítulo asegurando que todo se trató de un momento casual en una fiesta y no de una relación sentimental. Sin embargo, el descargo de Ian Lucas y la difusión de las imágenes mantienen la polémica abierta en el mundo del espectáculo.