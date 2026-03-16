Emilia Attias eliminada

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity y quiénes son los participantes que siguen en compentencia

Luego de que este domingo haya quedado fuera de la competencia Emilia Attias, el reality show de cocina entra en su etapa definitoria. Se definieron los cuatro participantes que competirán por el premio de 50 millones de pesos.