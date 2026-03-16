Cuándo es la final de MasterChef Celebrity y quiénes son los participantes que siguen en compentencia

MasterChef Celebrity entró en su etapa cúlmine. Este domingo despidió a una de las concursantes más queridas y dejó listo el cuadro de participantes que disputarán la final.
Luego de que este domingo haya quedado fuera de la competencia Emilia Attias, el reality show de cocina entra en su etapa definitoria. Se definieron los cuatro participantes que competirán por el premio de 50 millones de pesos.
MasterChef Celebrity entró en su etapa cúlmine. Este domingo despidió a una de las concursantes más queridas y dejó listo el cuadro de participantes que disputarán la final.
En la última gala, Emilia Attias quedó eliminada luego de un desafío de pastelería (torta macaron) y se despidió con elogios del jurado, que destacó su identidad en los platos y combinaciones “únicas”.
La salida tuvo un condimento extra: fue su segunda eliminación, porque ya había reingresado por repechaje junto a Rusherking y Esther Goris.
Con Attias afuera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas: Claudio “Turco” Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía “La Reini”.
El que gane se lleva $50 millones y el trofeo que lo consagra como el mejor cocinero amateur de la edición.
Todavía no hay fecha oficial confirmada, pero la expectativa es que la final sea “a lo largo de esta semana”.
Los participantes que siguen en competencia son el Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y La Reini .
Según se anticipó, entre este lunes 16 y martes 17 el jurado definiría quiénes tienen los dos mejores promedios para llegar al último capítulo.