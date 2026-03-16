Juicio a Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años por la muerte del neurólogo

La querella solicitó este lunes una pena de quince años de prisión para Felipe Pettinato, acusado por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo. El mediático enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte, delito que prevé entre 8 y 20 años de prisión si es hallado culpable.
El lunes comenzaron los alegatos de cierre en el juicio, y la querella fue la primera en exponer frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. En su presentación, se consideró como agravante la condena previa de Pettinato por abuso sexual y se destacó que durante el incendio que provocó la muerte de Rodrigo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.
Próximospasos deljuicio
El próximo lunes 30 de marzo será el turno de los alegatos de la fiscalía, mientras que la defensa expondrá el lunes 6 de abril. Se estima que ese mismo día el Tribunal N°14 dará a conocer el veredicto final.
Durante el debate, Pettinato no declaró, aunque sí lo hicieron 15 testigos. Se espera conocer si el acusado dará sus últimas palabras antes del fallo.
Felipe Pettinato enfrenta pedido de 15 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte.
Los hechos
El juicio se inició a fines de febrero por la muerte de Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 tras un incendio en el departamento de Pettinato, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.
Pasadas las 23.00, se desató el incendio. Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y rescatar a su amigo. A pesar del intento de un vecino por ayudar, cuando los bomberos llegaron encontraron a Rodrigo sin vida en el living del departamento, con gravísimas quemaduras en las piernas.
La autopsia determinó que Rodrigo murió a causa de “quemaduras críticas en el 90% de la superficie corporal”, además de “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.