¿Qué dicen los mensajes?

Se filtraron chats entre Yanina Latorre y Mauricio Novelli y el caso $LIBRA sumó otro capítulo

Fueron difundidos por la periodista Fernanda Iglesias. Los mismos muestran intercambios entre la panelista y el empresario sobre publicaciones promocionales en redes, una propuesta vinculada a Binance y una conversación en la que aparece mencionado el presidente Javier Milei.