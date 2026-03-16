Se filtraron chats entre Yanina Latorre y Mauricio Novelli y el caso $LIBRA sumó otro capítulo
Fueron difundidos por la periodista Fernanda Iglesias. Los mismos muestran intercambios entre la panelista y el empresario sobre publicaciones promocionales en redes, una propuesta vinculada a Binance y una conversación en la que aparece mencionado el presidente Javier Milei.
En medio de la investigación por la criptomoneda $LIBRA, se conocieron chats entre la panelista Yanina Latorre y Mauricio Novelli, uno de los empresarios señalados en la trama. Las capturas comenzaron a circular en redes y en programas de televisión, y agregaron un nuevo frente de exposición pública a un expediente que ya venía sumando derivaciones políticas y mediáticas.
El intercambio incluye conversaciones sobre posibles acciones pagas en Instagram. En uno de los primeros mensajes, Novelli le propone avanzar con historias breves distribuidas en distintos días del mes, y Latorre responde consultando cómo sería la dinámica de esas publicaciones.
En los mensajes aparecen conversaciones sobre historias pagas de Instagram y un guion para publicaciones.
Más adelante, el empresario le anticipa que le enviaría un guion para ordenar esas piezas promocionales y le indica también una cuenta para etiquetar. En esa misma secuencia aparece una oferta económica atada a la apertura y verificación de una cuenta en Binance, con la promesa de un pago de 5.000 dólares a través de una firma llamada Influenz.
La panelista contesta que podía hacerlo al regresar de su viaje y vuelve a pedir precisiones sobre el contenido que debía publicar. El diálogo, según las capturas reproducidas por el medio, muestra una conversación operativa, centrada tanto en la calendarización de historias como en los pasos para concretar el registro en la plataforma de criptomonedas.
Novelli también le envió a la panelista un enlace para crear y verificar una cuenta en Binance.
Uno de los tramos que más repercusión política generó aparece cuando Novelli le escribe que acababa de volver de Casa Rosada y que necesitaba hablar con ella. A partir de ese mensaje, Latorre pregunta si el tema tenía relación con Javier Milei y señala que el mandatario se había comunicado con ella días antes.
Siempre de acuerdo con las capturas, Novelli le responde que había hablado “recién” con el Presidente y le propone seguir la charla por teléfono. Minutos después, ambos mantienen una llamada de audio de poco más de cinco minutos, tras la cual el empresario vuelve a enviarle a Latorre un enlace para registrarse en Binance.
Novelli también le envió a la panelista un enlace para crear y verificar una cuenta en Binance.
La difusión de estos mensajes se produce mientras la Justicia analiza la promoción de $LIBRA, las posibles maniobras de captación de inversores y el papel de distintos actores en la expansión pública del activo digital. Con estos chats, la causa suma ahora un nuevo elemento de discusión sobre la conexión entre empresarios, figuras mediáticas y el entorno político que aparece mencionado en la investigación.