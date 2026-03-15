El Gobierno de Javier Milei intenta blindar a Manuel Adorni
Luego de las denuncias contra el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el funcionariado en pleno se abroquela tras su figura para evitar que la administración de La Libertad Avanza salga golpeada
Manuel Adorni junto a Javier Milei y Karina Milei. Crédito: REUTERS/Tomás Cuesta
En otras situaciones comprometidas, tal el caso LIBRA, los audios de Diego Spagnuolo en la ANDIS o el Fentanilo contaminado, la administración libertaria consiguió salir relativamente airosa, especialmente del ojo de la tormenta mediática. Si bien en cada uno de estos casos, como en otros se iniciaron actuaciones judiciales y convocatorias al Congreso para que los protagonistas den testimonio en las comisiones conformadas para investigar, el grueso de los citados esquivó el convite y tampoco se avanzó demasiado en los tribunales.
Los dos primeros años de gestión tuvieron un tendal de denuncias y varios desplazados del seno del poder central. El menú tuvo de todo, desde un ex jefe de Gabinete que fue expulsado acusado de hacer espionaje interno cuando manejaba la SIDE -nos referimos a Nicolás Posse-, hasta grabaciones clandestinas de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, bajando línea política en favor de Martín Menem en el Parlamento. Algo que hasta generó un pedido en la Justicia de parte de la hermana presidencial para que no se difundiera el material.
Yendo hacia atrás, a partir de la salida de la Jefatura de Gabinete del ex ministro de infraestructura, Guillermo Ferraro, los conciliábulos nunca cesaron en la sede del PEN. En el medio apareció información comprometida contra el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo 'Lule' Menem y su primo el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Ambos terminaron acusados de tráfico de influencias, coimas y malversación de fondos en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI. En ese episodio no faltó el comedido que miró con desconfianza hacia el ala sur de la Casa Rosada, desde donde Santiago Caputo tiene bajo su égida, entre otros organismos, el de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la que en un primer momento gestionó a través de Sergio Neiffert y luego con su actual sucesor, Cristian Auguadra.
Las sospechas del ala norte en Balcarce 50 se perdieron en el camino cuando Karina Milei obligó a una tregua entre ambos sectores para no tener que cargar con las operaciones endógenas y las externas, que en el auge de la situación de la ANDIS empezó a producir un desgaste en la imagen del mileísmo. De hecho cuidar las espaldas del espacio y a su líder es una de las tantas tareas que tiene la funcionaria a la que todos llaman 'El Jefe'.
El agua siguió corriendo bajo el puente con un oficialismo nacional que obtuvo una muy buena performance legislativa -pese a la debilidad numérica- y un triunfo electoral de medio término que fue clave para continuar avanzando con reformas tales como la laboral. Así y todo, los cambios persistieron y alguna figura considerada 'intocable', como Guillermo Francos, tuvo que ceder para dejar de ser el jefe de los ministros. Esa modificación derivó en el fugaz paso por el ministerio del Interior de Lisandro Catalán, uno de sus alfiles franquistas que ahora puja por ganar terreno en su Tucumán natal
Como se ve, liderar el Gabinete de la Nación no es tarea fácil para nadie en la Casa Rosada, como tampoco lo es ser un funcionario de alto rango, inclusive asesor. De ello pueden dar cuenta los ex cancilleres Diana Mondino y Gerardo Werthein, el ministro de Salud, Mario Russo o consejeros económicos como Fausto Spotorno, sólo por dar pocos nombres.
El camino de Adorni
En su momento, un hombre del más íntimo entorno de Javier Milei, señaló que "este no es un gobierno de coalición ni un rejunte de librepensadores". Remarcando que quienes llegan a un cargo ejecutivo, previamente tienen que tener tres condiciones: prestigio, capacidad de lobby y alineamiento absoluto con las ideas del primer mandatario. En ese contexto es que la única posibilidad que vieron los hermanos Milei a la hora de evitar atisbos de independencia en la mesa chica del poder, que controlan a rajatabla, fue poner a un puro al comando del cuerpo ministerial.
De esa manera, y con una carrera ascendente meteórica, Manuel Adorni pasó de vocero a candidato ganador en la Legislatura porteña, y sin solución de continuidad, a ser el mandamás ministerial por excelencia. Una jugada que le permitió a Karina Milei hacerse con el control total de la Jefatura de Ministros, dotándola de herramientas que no tenía, entre ellas, la potestad de dirigir erogaciones como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), herramienta fundamental al momento de negociar apoyo parlamentario con los gobernadores. Esto en detrimento de la cartera de Diego Santilli (Interior), que es quien debería tener esa facultad, al igual que la de reemplazar a Adorni en la línea sucesoria, donde se decidió colocar a otra férrea mileísta, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano y a la vez una de las mejores amigas presidenciales. 'El Colo', como le dicen sus allegados, sigue siendo un afiliado PRO que tiene línea directa con Cristian Ritondo, jefe del bloque macrista en Diputados y promotor de 'Santilli gobernador en la Provincia de Buenos Aires'.
Manuel Adorni junto a Javier Milei. Crédito: REUTERS/Tomás Cuesta
Llamó mucho la atención cuando a principios de la semana empezó a circular la foto que mostraba a Adorni junto a su esposa en la tumba del Rebe Lubavitch en Nueva York. Bettina Angeletti fue el inicio de una madeja de la que se empezó a tirar sin piedad. Las explicaciones del funcionario trajeron más confusión y quienes tienen poca empatía con él empezaron a comparar sus flojas justificaciones con las de José Luis Espert cuando intentó furtivamente despegarse del presunto narcotraficante, Fred Machado. En esa ocasión, el consejero Caputo había intentado ayudarlo en la previa a esa exposición pública, que por impericia propia terminó por dejarlo fuera de combate electoral y del mundo político.
Igual vale agregar que a diferencia de Adorni, Espert no gozaba de la bendición del karinismo, mucho menos cuando insinuó que sería el próximo candidato a gobernador bonaerense representando a LLA. Por esos días, la respuesta rápida de un karinista puro y duro al ex diputado fue: "A los candidatos los elige el partido (que comanda KM) y el Presidente, nadie más", declaró un influyente colaborador gubernamental. Este mensaje fue el acta de defunción del economista que todavía permanece enlodado en los estrados judiciales.
De la postal del matrimonio Adorni en Queens se dijo de todo. En particular que formaba parte de una operación orquestada, motorizada, y potenciada por el kirchnerismo. Lo cierto, es que esa teoría fue descartada por la persona que tomó la imagen, Miguel Steuermann, director de Radio Jai, la emisora local de la colectividad judía que subió la fotografía a su portal de noticias y se amparó en el “compromiso con la libertad de expresión”. Incluso, el responsable de la señal contó en un comunicado que no conocía a la mujer y que cuando saludó al jefe de Gabinete este no le presentó a su compañera de viaje. El texto apuntó especialmente a Santilli, que fue quien vinculó la publicación de la foto a intereses de la oposición K.
La táctica que empleó la secretaria General Karina Milei fue pedirles a todos los ministros que hicieran explícito su apoyo en las redes a Manuel Adorni, instancia que encabezó el propio Presidente, cuyo tuit fue reposteado por su portavoz, quien continuó con actividades en EEUU reuniéndose con mandatarios provinciales, dando sendos discursos y visitando la bolsa de NY en Manhattan.
Manuel Adorni y el apadrinamiento con Karina Milei. Crédito: REUTERS/Tomás Cuesta
En rigor de verdad, la pretensión de calmar las aguas en torno a este escándalo aún no se pudo concretar, ya que a lo de la cónyuge del ministro coordinador se sumó otro viaje del funcionario en un vuelo privado a Punta del Este el fin de semana de Carnaval. Un evento que se enturbió cuando su amigo, Marcelo Grandio -quien tiene un ciclo y una productora relacionada a contenidos en la TV Pública- expresó en un canal que su colega pagó todo con dineros del Estado. Una cifra que Adorni no estaría en condiciones de cubrir con su salario.
Un alto funcionario que trata a Adorni casi a diario le manifestó a El Litoral: "Yo no hubiera hecho lo que hizo Adorni. Hay pasajes que le corresponden, es un derecho. Podría haber usado esos pasajes, pero yo no lo hago, me pago lo viajes”. Comentó, diferenciándose de su jefe. El segmento más interesante de lo que expuso la fuente -en off- ocurrió cuando calificó al aeropuerto de San Fernando (donde Adorni y su familia abordaron la nave para viajar al Uruguay) como "una pyme de los servicios de inteligencia". Ahora, las causas por Malversación de Fondos Públicos, Abuso de Poder, Peculado e Incumplimiento a los Deberes de Funcionario Público, entre otras, se multiplican y son la comidilla de los medios y las redes en el inicio del penúltimo año de mandato.
Esto demuestra que las sospechas y las intrigas persisten en la Casa de Gobierno, donde la semana entrante, con Milei retornado de su viaje a Europa y Adorni de EEUU, se convocará a la Mesa Política, con varios fines. Definir las reformas que irán al Poder Legislativo es una, entre ellas la político-electoral, la Penal y la del Código Aduanero, a la vez que se medirá el clima entre los integrantes de ese espacio donde también está Patricia Bullrich, a quien le han impuesto tener menos protagonismo que el Presidente. Asimismo, ese grupo variopinto deberá incluir en su agenda ideas sobre cómo seguirá el control de daños por el caso Adorni, que a la vez se entremezcla con la suba inflacionaria que no da respiro hace nueve meses y de la que el Gobierno insiste en retomar su tendencia a la baja en los próximos meses. Economía y frente judicial vuelven a juntarse, como ha ocurrido con otras gestiones en la segunda etapa de mandato cuando se pone en juego la reelección presidencial, esa que Javier Milei quiso disociar del fracaso de Cambiemos cuando alertó: "A mí no me van a llevar puesto como a Macri". Por lo pronto, si no hay cambios de último momento, el Presidente asistirá este lunes a la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde iría con su ladero ministerial para dar inicio al plan de absolución de Adorni.