Entrevista con el diputado Ferraro

Caso $Libra: “El Congreso hizo su parte, ahora le toca a la Justicia”

“Durante meses no funcionó ningún resorte institucional para proteger la investidura presidencial”, advierte el legislador de Coalición Cívica, para quien investigar, en el marco de la comisión especial, fue una obligación”.