Febrero reactiva causas judiciales con fuerte impacto en la política

Se retoman las audiencias por la causa Cuadernos y se espera fecha para el juicio por el memorándum con Irán. El caso $Libra, las presuntas coimas en Andis y la situación de Espert. También los procesos contra “Chiqui” Tapia y la ex jueza Makintach.