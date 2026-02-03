Febrero reactiva causas judiciales con fuerte impacto en la política
Se retoman las audiencias por la causa Cuadernos y se espera fecha para el juicio por el memorándum con Irán. El caso $Libra, las presuntas coimas en Andis y la situación de Espert. También los procesos contra “Chiqui” Tapia y la ex jueza Makintach.
Luego del receso de enero, y más allá de algunas novedades que se produjeron en el interín, el Poder Judicial retomó la actividad programada y activó medidas e instancias que atañen al desarrollo de los procesos. Entre ellos, varios que tienen impacto directo sobre el poder político en sus distintas vertientes.
En ese marco, seguirá adelante el juicio del caso Cuadernos, donde se ventilan sobornos producidos en la obra pública durante el kirchnerismo, y que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández, actualmente cumpliendo condena domiciliaria por la causa Vialidad.
A la vez, se espera que la Justicia le ponga fecha al inicio del juicio de Memorándum con Irán, el expediente que se abrió con la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra CFK antes de aparecer muerto en su departamento por una presunta maniobra de encubrimiento en el caso del atentado contra la Amia.
Cuadernos
En cuanto a la causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomará las audiencias vía zoom para dar inicio a las "cuestiones preliminares". En esta instancia, los abogados defensores de la ex presidenta presentarán pedidos de nulidad y sobreseimiento, antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.
Se prevé que el foco de la defensa, a cargo de Carlos Beraldi, se centre en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador. También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.
Una vez concluidas las presentaciones de las defensas —proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero—, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos. Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.
Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.
Hotesur-Los Sauces
Mientras tanto, en los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces, que involucra también a Máximo Kirchner y se retrasó el año pasado por demoras en una pericia contable y cambios en la composición del Tribunal Oral Federal Nº 5.
El fiscal Diego Velasco, quien lleva adelante la acusación, ya cuenta con una pericia sobre Hotesur que refuerza la hipótesis de que la firma hotelera operaba únicamente para recibir fondos de empresas del empresario Lázaro Báez, provenientes de contratos viales.
Sin embargo, sin la pericia completa de la inmobiliaria Los Sauces, el tribunal no puede fijar una fecha para el inicio del debate oral y público.
$Libra y Andis
En tanto, se reactivan tres causas que afectan al oficialismo nacional, algunas de las cuales registraron actividad durante la feria judicial, pero que ahora asumirán el ritmo regular de la tramitación.
Se trata de el caso $Libra, las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el vínculo del diputado libertario José Luis Espert con el empresario condenado por narcotraficante en Estados Unidos, Fred Machado.
En cuanto a la causa $Libra, el 15 de enero, durante la feria, la Cámara Federal porteña le requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano que apuren la investigación.
También aumentó los embargos que se habían dispuesto a casi todos los imputados que tiene la causa. A su vez, el viernes pasado se conoció la transcripción completa del presunto contrato entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei.
Por el caso Andis, se espera que se resuelvan las situaciones procesales de los 19 imputados, y se produzcan nuevas citaciones. En este camino es probable que en los próximos días se confirme el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del disuelto organismo. Spagnuolo apuntó en su momento contra la propia Karina Milei, en los audios que iniciaron el escándalo.
Espert
En tanto, se espera que Espert, quien debió bajar su candidatura a diputado nacional por el espacio de Milei, sea citado a declaración indagatoria.
El desencadenante de la causa fue el giro de 200 mil dólares que le hizo Federico “Fred” Machado al diputado en 2020 y que Espert no pudo explicar en las distintas apariciones que tuvo en el marco de la campaña. Machado fue luego extraditado a los EEUU acusado de narcotráfico y lavado de activos.
La investigación fue delegada por el juez Lino Mirabelli al fiscal Fernando Domínguez, quien en un allanamiento encontró un contrato de Espert con Machado por un millón de dólares por una asesoría a una minera guatemalteca.
Para la Justicia, ex diputado libertario (actualmente en uso de licencia) falseó declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, escondió cuentas bancarias, y probablemente usó empresas como pantalla y hasta un testaferro para presuntamente “blanquear” dinero ilícito.
Tapia y Toviggino
También continuarán los procesos que impulsa el Ejecutivo contra el presidente y tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente. Hay varios expedientes en distintos fueros como en la justicia federal de Lomas de Zamora, en los tribunales en lo Penal Económico y en los de Campana.
Las acusaciones son por supuesta evasión y lavado de activos. El brazo ejecutor del gobierno es ARCA (exAFIP) que se presenta como querellante en varios de esos procesos. Toviggino está vinculado con el canal Carnaval Stream, donde se filtraron los audios adjudicados a Diego Spagnuolo.
También hay una causa por esa filtración de grabaciones que tramita en Comodoro Py, en manos del fiscal Carlos Stornelli, en la que el mileísmo denunció que sufrió espionaje ilegal.
Makintach
Finalmente, el mayor escándalo judicial del 2025 está a punto de reactivarse. Se trata de la causa penal que tiene imputada como ciudadana común a la ex jueza Julieta Makintach, quien terminó destituida en los estrados de La Plata por mal desempeño, tras malograr el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona.
El abogado Julio Rivas, que defendía al neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, en pleno debate, apuntó en pleno juicio oral contra Makintach. Dijo que había autorizado a camarógrafos a filmar el juicio a pesar de estar prohibido.
El primer paso de la magistrada fue negar los hechos. Fue allí que los abogados platenses Fernando Burlando y Mario Baudry, respectivamente patrocinantes de Dalma y Giannina Maradona, y Verónica Ojeda, denunciaron la presunta irregularidad y, en consecuencia, se impulsó una investigación en la UFI N°1 de San Isidro.
Por aquellos turbulentos días pronto trascendió que se estaba filmando de manera clandestina un documental, lo que quedó acreditado en la causa.
Cuando la fiscalía comunicó la copiosa prueba de cargo, el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo por sospecha de parcialidad. La jueza presentó su renuncia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no la aceptó y dio vía libre al juicio político, del cual resultó su destitución.
La apelación de la ex magistrada fue rechazada, pero adelantó que seguirá apelando ante la Corte de Provincia y Nación. Mientras tanto, continúa la causa penal por la realización del documental y se esperan nuevas declaraciones testimoniales e indagatorias.