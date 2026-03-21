Villa Deportiva y viviendas: así avanza la obra en La Esmeralda II, a la espera de los Odesur

El countdown de El Litoral marca 174 días para el inicio de los Juegos Suramericanos 2026. Como se sabe, Santa Fe será la sede de los Odesur y la provincia quedará en la vidriera (una vez más) del continente por esta cita deportiva.
Continúan a buen ritmo los trabajos para culminar las residencias para deportistas de las naciones que se alojen en la capital provincial. Luego, los inmuebles quedarán para familias santafesinas.
El countdown de El Litoral marca 174 días para el inicio de los Juegos Suramericanos 2026. Como se sabe, Santa Fe será la sede de los Odesur y la provincia quedará en la vidriera (una vez más) del continente por esta cita deportiva.
Entre las varias obras que lleva adelante el gobierno provincial, se encuentra la Villa Deportiva ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe, en el barrio La Esmeralda II. Cabe recordar, que la gestión de Maximiliano Pullaro tomó la iniciativa de continuar un plan de vivienda frenado, terminarlo y ponerlo a disposición de las delegaciones internacionales.
Serán más de mil atletas que lleguen a la “bota” para esta cita que tendrá lugar del 12 al 26 de septiembre y contará con la participación de 15 naciones del continente.
En la capital de la provincia, se habilitarán 346 viviendas en un complejo ubicado cercano la Av. French que será la Villa Deportiva y luego, cuando los juegos sean historia, podrán ser habitadas por santafesinos.
“Avanza la Villa Deportiva en barrio Esmeralda II, donde se alojarán las delegaciones de los Juegos Suramericanos 2026. Luego del evento, las viviendas se destinarán a familias santafesinas, dejando un legado concreto para la ciudad. Deporte hoy, hogares mañana”, publicaron desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia.
Como se dijo, son 346 viviendas las que la gestión provincial pondrá en valor e inaugurará para los Odesur 2026 en septiembre próximo. De ese total, había 220 unidades iniciadas y paralizadas en torno al 50%.
La empresa Piramide SA lleva adelante los trabajos que se destacan por la construcción de viviendas tradicionales, con fundaciones y estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos huecos y comunes, cubiertas de chapa galvanizada, contrapisos de hormigón y pisos cerámicos, según consta en las descripciones oficiales.
Las aberturas serán de chapa, aluminio y madera de acuerdo a su función y ubicación. Las terminaciones serán con un revestimiento texturado en el exterior, pintura látex en el interior, esmalte sintético en herrerías y, en cocinas y baños, se revestirán las paredes con cerámicos, agregan desde la constructora.
Se tendrán todas las instalaciones sanitarias, de gas, y eléctricas, además de contar con todos los artefactos sanitarios y griferías, cierran.
El proyecto prevé la construcción de un estacionamiento temporal sobre avenida French, nuevas veredas, rampas para personas con movilidad reducida y sendas podotáctiles. También se incorporará equipamiento urbano, como bancos, mesas, bicicleteros, cestos de residuos, bolardos y estaciones deportivas.
Para estas tareas se cuenta con una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
Entre los principales planes, se recuperarán áreas verdes en distintos sectores del barrio, con la incorporación de arbolado, césped y vegetación, y se instalará un nuevo sistema de alumbrado público, con columnas de iluminación vehicular y peatonal, que reforzará la seguridad durante los Juegos y mejorará las condiciones de vida cotidiana una vez finalizado el evento.
Los Odesur en Santa Fe
Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. Las competencias tendrán como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una organización compartida poco habitual para este tipo de eventos deportivos, ya que tradicionalmente se designa una sola ciudad anfitriona.
La elección de Santa Fe como sede se definió el 25 de marzo de 2023 durante la Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana, realizada en la ciudad de Buenos Aires. En esa instancia, los 15 países miembros votaron por unanimidad para que la provincia reciba la decimotercera edición del certamen multideportivo.
Se prevé la participación de más de 7.000 atletas provenientes de quince países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. El evento reunirá delegaciones de toda Sudamérica y será una de las grandes citas deportivas del calendario continental en el ciclo previo a los próximos Juegos Panamericanos.
El programa incluirá más de 50 disciplinas, entre ellas atletismo, fútbol, básquet, hockey, boxeo, remo, triatlón, squash y pádel. Varias de las competencias otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de 2027, lo que incrementa la relevancia deportiva de la cita regional.