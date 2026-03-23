Sistema "Lince"

San Lorenzo suma 400 cámaras con IA para procesar delitos en tiempo real

Con la instalación de 400 cámaras de última generación y tecnología israelí, la ciudad se integra a una red de seguridad inteligente junto a Rosario y Santa Fe. El sistema permite identificar rostros, patentes y trayectorias en tiempo real para optimizar la respuesta policial.