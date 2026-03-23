San Lorenzo suma 400 cámaras con IA para procesar delitos en tiempo real

En una presentación encabezada por el intendente Leonardo Raimundo en la sede del Gobierno Provincial, se revelaron los detalles del sistema Lince. Tras intensas gestiones municipales, San Lorenzo sumó 400 nuevas cámaras con IA que, sumadas a los dispositivos ya existentes del 911, posicionan a la localidad con una de las mayores coberturas de videovigilancia de todo el país.
Este esquema no solo aumenta la cantidad de ojos sobre la ciudad, sino que transforma la calidad del monitoreo: el sistema permite procesar información crítica de manera automática, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta ante un hecho ilícito.
Algoritmos al servicio de la investigación
La principal ventaja de la tecnología incorporada es su capacidad de análisis dinámico. Según explicó el jefe del Ejecutivo local, el sistema permite cargar características específicas de un vehículo involucrado en un delito y localizarlo entre miles de imágenes en segundos.
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“Se ahorra el trabajo de operadores humanos a los que esa tarea les demandaría horas”, ejemplificó Raimundo, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.
Asimismo, el intendente buscó derribar mitos sobre la videovigilancia, aclarando que la eficiencia no depende de poner "una cámara en cada esquina", sino de la integración inteligente de los datos. Con la incorporación del monitoreo municipal a esta red, toda la información será gestionada por 18 operadores especializados.
Protocolo de actuación y acceso a la información
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Pese a la alta tecnología, el primer paso ante un delito sigue siendo el compromiso ciudadano: los vecinos deben canalizar sus denuncias a través de la línea 911, que centraliza la operación.
Para garantizar el uso ético y legal de los datos, las autoridades enfatizaron que las imágenes captadas solo podrán ser requeridas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o los órganos de investigación policial. De esta manera, San Lorenzo se une a Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez en una red provincial conectada, donde la producción de evidencia digital será clave para el esclarecimiento de los delitos.