En Rosario

Santa Fe acelera las obras para los Juegos Suramericanos 2026: inversión millonaria y legado deportivo

“La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro está fortaleciendo la acciones de seguridad en Rosario, pero también estamos trabajando para que los rosarinos puedan disfrutar de los espacios públicos, de eventos en la ciudad. En este sentido, estamos construyendo las nuevas sedes para recibir los Juegos Suramericanos en septiembre, nuestra provincia se va a convertir en el epicentro continental del deporte durante 15 días”, destacó el ministro Lisandro Enrico.