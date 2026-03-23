Provincia formalizó un aporte para las obras de cara a la llegada del TC en Rafaela: "Esto jerarquiza"
El gobierno de Santa Fe formalizó el aporte para ampliar el playón de boxes y avanzar en las obras que permitirán el regreso del Turismo Carretera.
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo; Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión de Automovilismo; Damián Sudano, vicepresidente de Atlético de Rafaela; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Rafaela; y Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe.
Con la mirada puesta en el esperado regreso del Turismo Carretera, Rafaela empieza a recuperar el pulso de los grandes eventos que marcaron su historia. En ese contexto, el Gobierno de Santa Fe formalizó la entrega de fondos para ampliar el playón de boxes del Autódromo Ciudad de Rafaela, una obra clave para poner al circuito nuevamente a la altura de las principales plazas del automovilismo nacional.
La inversión se inscribe dentro de un plan integral de modernización del autódromo, que también contará con aportes del sector privado. El objetivo es claro: reposicionar a la ciudad en el calendario nacional y volver a convertirla en un punto de encuentro para fanáticos de todo el país.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo hincapié en la necesidad de avanzar con rapidez. Gentileza
Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro hizo hincapié en la necesidad de avanzar con rapidez. “Necesitábamos hacer el aporte cuanto antes para poner en marcha los trabajos en el autódromo”, señaló. Pero también remarcó la importancia de que cada inversión tenga claridad y sentido: “No se trata solo de transferir fondos, sino de explicar en qué se invierten y qué impacto generan”.
En esa línea, vinculó la obra con una visión más amplia de desarrollo. “Las inversiones tienen que apuntar a infraestructura que potencie el turismo”, afirmó, y agregó: “Santa Fe es una provincia productiva, pero también puede consolidarse como una potencia turística”.
El gobernador no dejó pasar la oportunidad de destacar la relevancia de la competencia prevista para el 20 y 21 de junio: “Dicen que esta es la carrera más linda del país, y eso nos llena de orgullo como santafesinos”.
La inversión se inscribe dentro de un plan integral de modernización del autódromo, que también contará con aportes del sector privado. Foto: Gentileza
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, puso el foco en el impacto económico que genera este tipo de iniciativas. “Estamos en un lugar emblemático del automovilismo, y detrás de cada obra hay empleo, hay movimiento y hay una región que se activa”, sostuvo.
También subrayó el criterio con el que se llevan adelante estas inversiones: “Son obras estratégicas, posibles cuando hay un Estado eficiente que cuida los recursos y define prioridades”. En ese sentido, defendió la importancia de sostener y jerarquizar espacios como el autódromo: “No tenemos muchos escenarios de este nivel, y los que tenemos debemos cuidarlos porque nos posicionan a nivel nacional e internacional”.
Puccini, además, reforzó el vínculo entre deporte y turismo. “Rafaela es mirada desde afuera gracias a estos eventos, y eso es lo que buscamos potenciar”, expresó. Y agregó una idea clave: “Cuando lo público y lo privado trabajan juntos, se dinamiza toda la economía local: la gastronomía, la hotelería, la logística”.
Con la mirada puesta en el esperado regreso del Turismo Carretera, Rafaela empieza a recuperar el pulso de los grandes eventos que marcaron su historia. Gentileza
Por su parte, el intendente Leonardo Viotti amplió la mirada y destacó el efecto a largo plazo de estas obras. “Esto es mucho más que la vuelta del Turismo Carretera; es infraestructura que nos va a permitir atraer eventos de gran escala”, afirmó.
Viotti también remarcó el impacto directo en el empleo y la economía local. “Hay trabajo en la obra, pero también en todo lo que viene después: cada evento genera oportunidades para cientos de familias”, explicó.
Finalmente, valoró el acompañamiento del gobierno provincial y anticipó un año cargado de actividad para la ciudad. “Nos estamos preparando para vivir un gran año en materia deportiva. La vuelta del TC, el ascenso de Atlético y los Juegos Sudamericanos nos ponen en un lugar histórico dentro de la provincia”, concluyó.