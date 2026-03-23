Provincia formalizó un aporte para las obras de cara a la llegada del TC en Rafaela: "Esto jerarquiza"

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo; Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión de Automovilismo; Damián Sudano, vicepresidente de Atlético de Rafaela; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Rafaela; y Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe.