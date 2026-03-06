Rumores y tensiones rodearon la carrera del Turismo Carretera en Rafaela: “Tuvimos que limar asperezas”

La expectativa por el regreso del Turismo Carretera a Rafaela es muy grande entre los fanáticos del automovilismo. Tras un año sin recibir a la máxima categoría, la ausencia se hizo sentir tanto en el tradicional espectáculo que se vive en el óvalo del Autódromo Ciudad de Rafaela como en el movimiento que genera en toda la ciudad.
En principio, el calendario 2026 parecía encaminarse sin inconvenientes para el retorno del TC. Incluso el pasado martes 24 de febrero el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó el autódromo rafaelino y recorrió las obras y refacciones que se están realizando para dejar el circuito en condiciones de recibir nuevamente a la categoría.
Sin embargo, en los primeros días de marzo comenzaron a circular rumores sobre una posible caída de la carrera. Las versiones surgieron a partir de un recorte televisivo que se viralizó en redes sociales y que hablaba de dificultades económicas para la organización del evento, además de un supuesto desacuerdo entre Hugo Mazzacane y Mauro Medina. Tras varias horas de conversaciones, las diferencias se encaminaron y se confirmó que la competencia finalmente se realizará.
Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela
Se terminaron los rumores: la carrera se hace
Gustavo Belinde, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela, confirmó que la competencia está prevista para el 20 y 21 de junio. La confirmación llegó tras una serie de reuniones y gestiones que permitieron destrabar la organización del evento.
El presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela, Gustavo Belinde, destacó que la semana pasada fue clave para lograr el acuerdo definitivo.
“Fue una hermosa semana. Tuvimos la presentación de la carrera, el gran bingo del club y el triunfo de Atlético. Después hubo algunas reuniones para limar asperezas y finalmente se confirmó que la carrera se va a hacer”, explicó.
Autódromo Ciudad de Rafaela
Gestiones para destrabar la organización
Según detalló Belinde, durante las negociaciones hubo algunos inconvenientes entre dirigentes y organizadores vinculados al armado del evento, pero finalmente se llegó a un entendimiento.
En ese proceso tuvo un papel importante Mauro Medina, empresario y colaborador del automovilismo local que participará en la organización de la competencia.
“Estuvimos más de tres horas hablando para limar asperezas. En un momento parecía que la carrera la iba a organizar Atlético solo y en otro momento otra empresa, pero al final se llegó a un acuerdo”, señaló.
El apoyo del Gobierno provincial
Otro aspecto que resultó clave fue la visita del gobernador de Santa Fe al autódromo y el respaldo institucional al regreso de la categoría.
Belinde explicó que mantuvieron una reunión con el mandatario provincial en la que se abordó el impacto turístico y económico que genera el evento para la ciudad.
“El gobernador nos explicó que quiere potenciar Santa Fe desde lo turístico y destacó la importancia de que vuelva el Turismo Carretera a Rafaela”, comentó.
Una organización conjunta
En cuanto a la organización del evento, Belinde explicó que Atlético de Rafaela seguirá siendo el organizador principal, aunque este año se realizará un esquema compartido debido a los altos costos.
“El canon hoy es muy elevado. Mauro se ofreció a pagarlo y después las ganancias se repartirán en porcentajes”, explicó.
Medina, empresario oriundo de Funes y con fuerte vínculo con el automovilismo nacional, tendrá un rol importante en la producción y promoción de la carrera.
Promociones y actividades especiales
La organización ya trabaja en una serie de acciones promocionales que se anunciarán en las próximas semanas. Entre ellas se analiza realizar una campaña previa con distintas actividades y beneficios para los fanáticos. Incluso, durante la preventa de entradas se proyecta realizar un sorteo especial que incluiría un viaje al Mundial.
“Va a haber varias promociones y cosas interesantes que se van a anunciar cuando empiece la difusión de la carrera”, adelantó Belinde.
Si todo avanza según lo previsto, el Turismo Carretera regresará al Óvalo de Rafaela el 20 y 21 de junio, en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario automovilístico argentino.