Distintos perfiles

Juegos Sudamericanos: convocan a 4.500 voluntarios y ya se inscribió más de la mitad

En 10 días se anotaron 2.700 personas para colaborar en este evento que se desarrollará en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Las tareas serán ad honorem. Los aspirantes que se sumen participarán de un proceso de selección y capacitación.