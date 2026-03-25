Juegos Sudamericanos: convocan a 4.500 voluntarios y ya se inscribió más de la mitad
En 10 días se anotaron 2.700 personas para colaborar en este evento que se desarrollará en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Las tareas serán ad honorem. Los aspirantes que se sumen participarán de un proceso de selección y capacitación.
En el lanzamiento se firmaron convenios con universidades e institutos terciarios para certificar la formación de los participantes. Foto: Gentileza
Se presentó este miércoles en la capital provincial el programa de Voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026,que ya suma más de 2.700 inscriptos en apenas 10 días, de los cerca de 4.500 que serán necesarios para atender distintas tareas del evento que se realizará en septiembre en tres sedes: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los aspirantes atravesarán un proceso de selección y luego recibirán capacitaciones específicas entre los meses de junio y agosto. Aunque su participación será ad honorem, recibirán una certificación.
El voluntariado contempla tareas clave en áreas como asistencia en campo de juego, prensa, acreditaciones, logística, protocolo, alojamiento y cultura. En la ocasión del lanzamiento -que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno- también se firmaron convenios con universidades e institutos terciarios para avalar la formación de los participantes.
El acto estuvo presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, quién remarcó que "en un contexto cada vez más individualista, Santa Fe puede mostrar, a través del deporte, una sociedad distinta". Añadió, que los Juegos Odesur representan un desafío que la provincia "está superando con trabajo, disciplina y gestión", y destacó el avance de las obras vinculadas al evento. "No era sencillo llegar con los plazos, pero hoy puede verse cómo avanzan día a día y cómo se convertirán en un legado duradero de inversión pública", afirmó.
En ese sentido, el mandatario convocó a la ciudadanía a involucrarse: pidió "apropiarse de los Juegos como algo colectivo, que nos excede como individuos y que pondrá a la provincia en otro lugar".
"En un contexto cada vez más individualista, Santa Fe puede mostrar, a través del deporte, una sociedad distinta", dijo Pullaro, que le regaló la mascota de los Odesur a la rectora Tarabella. Foto: Gentileza
Requisitos
El secretario de Vinculación Institucional de la provincia, Julián Galdeano, destacó que ya se registraron postulaciones de los 15 países que integran Odesur, con un total de 5.298 atletas, lo que anticipa "un evento histórico y un desafío colectivo". Además, subrayó que "sin voluntarios, los Juegos no son posibles" y valoró la tradición de compromiso social de la provincia.
"Estamos convocando a 4.500 voluntarios y en poco más de 10 días ya llevamos más de 2.700, con mucha expectativa y ganas", dijo Galdeano en diálogo con los medios de comunicación. Y convocó a mayores de 18 años a inscribirse: "Todos los que quieran comprometerse a colaborar son bienvenidos y van a tener un espacio para ser protagonistas".
Sobre el proceso, detalló que la inscripción se mantendrá abierta durante marzo y abril, seguida de una etapa de selección según perfiles y disponibilidad. "Después se hacen capacitaciones, con un rol importantísimo de la universidad pública y de los institutos, para que el servicio que presten los voluntarios sea lo más eficiente posible", explicó.
Cualquier persona mayor de 18 años puede postularse y participar del proceso de selección para el voluntariado. Dentro del formulario de inscripción, están descriptas en detalle las tareas de cada área en la que se necesiten de aspirantes, para que se inscriban en la que más les guste. Pueden participar desde cualquier lugar, solamente que deberán que trasladarte y permanecer en la ciudad sede donde cumplan funciones. No es necesario hablar otros idiomas -como inglés o portugués- aunque suma puntos en la postulación.
Cabe destacar que la inscripción para el voluntariado permanecerá abierta hasta el 30 de abril a través del sitio oficial: santafe2026.ar/es/voluntariado
Goity anticipó que más de 10.000 estudiantes por día -unos 150.000 en total- serán trasladados para vivir la experiencia en distintas sedes. Foto: Gentileza
"Una gran aula"
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, indicó que "el desafío es transformar a los Juegos Sudamericanos en una gran aula". Y destacó que el evento marcará "un momento bisagra en la historia de la provincia".
En ese sentido, señaló que ya hay 2.200 docentes capacitados en valores olímpicos y contenidos vinculados a las disciplinas, y remarcó que "la escuela no podía estar ajena a este momento histórico". Además, anticipó que más de 10.000 estudiantes por día -unos 150.000 en total- serán trasladados para vivir la experiencia en distintas sedes: "Es un gran desafío, pero muy motivante".
Goity subrayó que la propuesta "ya forma parte de la currícula y de la planificación escolar", a partir de una capacitación inicial del Comité Olímpico a 80 docentes de Educación Física que luego replicaron la formación en toda la provincia. "Ya hay tareas y actividades desarrolladas en todas las escuelas para que esto forme parte del proceso de aprendizaje de aquí hasta septiembre", indicó, y agregó que luego se prevén instancias para recuperar lo vivido durante los juegos.
En tanto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, valoró el impacto del evento y la articulación institucional: "Es un evento muy potente para toda la provincia y la universidad no podía estar ausente". E indicó que la UNL se sumará especialmente a través del voluntariado y la formación de estudiantes: "Queremos que puedan hacer una experiencia enriquecedora que aporte a su formación integral".
Por su parte, en el acto el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente: sostuvo que vivir un evento de esta magnitud desde adentro "es una experiencia que no se olvida". El lanzamiento también contó con la participación de autoridades provinciales y locales, legisladores y representantes del sistema universitario.