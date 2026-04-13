Este sábado 11 de abril se puso en marcha la Copa Santa Fe de Golf, un certamen que tuvo un inicio a pura participación y entusiasmo en distintos puntos del territorio provincial, reuniendo a cientos de jugadores y jugadoras.
En Rosario y en Piñero, arrancó la segunda edición de la Copa Santa Fe de Golf
En dos de los clubes de golf con mayor tradición que tiene el sur de la bota santafesina, se desarrollaron dos de las 4 sedes que tuvo la jornada inaugural del certamen provincial. La semana que viene se seguirá jugando, en esta oportunidad en la ciudad de San Jorge.
Las sedes elegidas para esta primera jornada fueron el Jockey Club de Rosario y La Carolina Golf Club de Piñero, donde desde temprana hora comenzaron a llegar golfistas de diferentes localidades para ser parte de una jornada marcada por el deporte, el encuentro y el buen clima.
Competencia en marcha
Con salidas escalonadas y un movimiento constante en los 18 hoyos, la competencia mostró un nivel destacado y una gran diversidad de participantes, de todas las edades y de ambos sexos.
La convocatoria superó las expectativas iniciales, consolidando al golf como una disciplina en crecimiento dentro de la provincia. El certamen, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y la Lotería de Santa Fe, tendrá continuidad a lo largo de todo el año, con fechas que recorrerán los 21 clubes de golf repartidos en 19 ciudades de todo el territorio santafesino.
Certamen en crecimiento
Más allá de lo deportivo, la jornada tuvo un fuerte componente social: grupos de amigos y familias compartieron el hermoso día en un ambiente distendido, disfrutando del juego.
Esta es la segunda edición de la Copa Santa Fe de golf, un torneo que va en constante crecimiento, con un aumento constante en la participación y un desarrollo e inversión importante en una gran cantidad de deportes