En Jockey y La Carolina

En Rosario y en Piñero, arrancó la segunda edición de la Copa Santa Fe de Golf

En dos de los clubes de golf con mayor tradición que tiene el sur de la bota santafesina, se desarrollaron dos de las 4 sedes que tuvo la jornada inaugural del certamen provincial. La semana que viene se seguirá jugando, en esta oportunidad en la ciudad de San Jorge.