Arranca este sábado en 4 sedes

Se presentó en sociedad la edición 2026 de la Copa Santa Fe de golf

Tras la exitosa primera experiencia de la temporada pasada, comienza una nueva competencia por equipos a desarrollarse a lo largo del año en diferentes puntos de la provincia. El inicio será este 11 de abril con acción en Rosario, Venado Tuerto, Sunchales y Piñero. El Club de Campo El Paso de la capital santafesina defiende la corona obtenida en 2025.