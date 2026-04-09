En la tarde de este miércoles y con la presencia de autoridades provinciales y de la Federación Santafesina de este deporte, se realizó el lanzamiento formal de la segunda edición de la Copa Santa Fe de golf. La competencia, que tuvo una muy exitosa primera versión durante el 2025, regresa a partir de este sábado con un torneo individual y por equipos que reúne a golfistas de ambos sexos y de todas las categorías en busca del título de campeón que el año pasado quedó en manos del Club de Campo El Paso, quien se coronó tras la ronda final en condición de local en el mes de noviembre.
Se presentó en sociedad la edición 2026 de la Copa Santa Fe de golf
Tras la exitosa primera experiencia de la temporada pasada, comienza una nueva competencia por equipos a desarrollarse a lo largo del año en diferentes puntos de la provincia. El inicio será este 11 de abril con acción en Rosario, Venado Tuerto, Sunchales y Piñero. El Club de Campo El Paso de la capital santafesina defiende la corona obtenida en 2025.
En el acto de lanzamiento del certamen que reunirá a lo más selecto del golf santafesino, dijeron presentes autoridades provinciales encabezadas por la Ministra de Turismo, Marcela Aeberhardt, el Secretario de Deportes, Fernando Maletti, y el máximo referente que tiene la Lotería de Santa Fe, el contador Daniel Di Lena. Además, se destacó la participación de las máximas autoridades de la Federación de Golf del Sur del Litoral encabezadas por el presidente Fernando Sexer, el director ejecutivo Pablo Blanco y el tesorero David Horner.
Al igual que en la temporada anterior, este 2026 la Copa Santa Fe de golf presenta un certamen dividio en varias fechas a desarrollarse con el correr del año calendario y en sedes que recorrerán los diversos puntos de la bota santafesina. El inicio de la actividad está previsto para este sábado 11 de abril, donde se competirá en simultáneo en 4 tradicionales clubes de la provincia.
La iniciativa, que se lleva a cabo junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, forma parte de las políticas públicas impulsadas por la Provincia para fortalecer el desarrollo deportivo en todo el territorio, promoviendo la participación de instituciones y deportistas de distintas localidades y consolidando espacios de encuentro a través del deporte. El certamen contará con la participación de 3.700 golfistas matriculados, pertenecientes a 21 clubes de 19 ciudades santafesinas, lo que refleja el crecimiento y la consolidación de este deporte en el territorio provincial.
En la ciudad de Rosario, la actividad tendrá lugar en la sede del Jockey Club ubicada en Avenida Perón al 8200, mientras que en Sunchales los participantes recorreran el verde césped de Los Timboes, cuyo predio está enclavado en el kilómetro 257 de la Ruta Nacional 34. En la ciudad de Piñero, el club La Carolina ubicado en el kilómetro 10,5 de la Ruta Provincial 18 tendrá acción por la primera fecha de la Copa Santa Fe 2026 al igual que Jockey de Venado Tuerto (Ruta Nacional 8, kilómetro 372,5), cuarto y último escenario del primer sábado de actividad de esta temporada.
Tal y como sucediera durante la campaña previa, el torneo se definirá por acumulación de puntos a lo largo de las diferentes fechas que se lleven adelante. Los mejores, llegarán a una ronda final en la que se resolverá mano a mano a los campeones en cada una de las categorías. El Club de Campo El Paso, sede de la conferencia de presentación del evento, parte como uno de los candidatos con el desafío de revalidar la corona conseguida en su propio predio en la jornada decisiva del 2025.