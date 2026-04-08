Este lunes 6 de abril por la noche, se llevó a cabo en Casa Gris el acto de entrega de aportes para clubes de la provincia de Santa Fe que participan a nivel nacional en distintas disciplinas, como básquet, fútbol y vóley.
El gobierno santafesino entregó aportes a clubes de la provincia con roce nacional
“El deporte es un camino, es una pata fundamental como la educación para poder vivir en la sociedad que pretendemos”, dijo Pullaro en el acto que encabezó junto a funcionarios provinciales, locales y dirigentes de las instituciones involucradas.
En la oportunidad, habló el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó: “Entendimos también que trabajar al lado de las más de 1.000 instituciones deportivos que hay en la provincia y acompañarlas para que se puedan desarrollar a pleno y que desde ese lugar puedan llevar adelante una tarea de contención que a lo largo del Estado, nos va a dar la posibilidad de construir la sociedad”.
Y agregó el mandatario provincial: “El deporte es un camino, es una pata fundamental como la educación para poder vivir en la sociedad que pretendemos”.
En ese sentido, vale señalar que este aporte surge por un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y el Coprode (Consejo Provincial del Deporte); “continuamos generando herramientas concretas para el desarrollo y fortalecimiento del deporte santafesino”, dijeron al respecto por redes sociales oficiales.
Cabe remarcar que el gobierno provincial acompaña con un total de $30.000.000 por disciplina, en una clara señal de apoyo al desarrollo deportivo; todo en el año de los Odesur 2026, donde la "bota" será sede.
Apoyo
Además del gobernador Pullaro, del acto participaron la diputada nacional, Gisela Scaglia, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, y el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti.
Al mismo tiempo, estuvieron presentes autoridades locales como el intendente Dr. Juan Pablo Poletti y el presidente del Concejo, Sergio Basile; entre otros. Cabe destacar la presencia de José Alonso por Colón, Luis Spahn por Unión. También Carlos Lanzaro (presidente de la Federación Santafesina de Fútbol), Adrián Ramseyer, presidente de Villa Dora; entre otros representantes de clubes.
Al respecto, la diputada Scaglia destacó: “Acompañamos a clubes santafesinos que compiten en las ligas nacionales de fútbol, básquet y vóley. Detrás de cada uno hay voluntarios, familias y chicos que se esfuerzan cada día. Lo que Santa Fe está haciendo por el deporte no pasa en ninguna otra provincia del país. Orgullo santafesino, de punta a punta de la provincia”.
Mientras que la ministra Tejeda resaltó: “Realizamos la entrega de aportes a clubes que integran las ligas nacionales, acompañando el enorme esfuerzo que cada institución realiza para representar a sus localidades y sostener el deporte en todos sus niveles”.
Y sumó: “Estos aportes son una herramienta fundamental para fortalecer el trabajo diario que llevan adelante dirigentes, entrenadores y deportistas, que con compromiso y dedicación hacen crecer a sus clubes y generan oportunidades para muchos jóvenes”.
Los clubes
Básquet Masculino
C.A. Unión (Santa Fe)
Club Suardi
C.A. Colón (Santa Fe)
C.A. Provincial (Rosario)
Club Santa Paula (Gálvez)
Club Centenario (Venado Tuerto)
Club Norte (Armstrong)
Básquet Femenino
Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario)
Fútbol Masculino
Club 9 de Julio (Rafaela)
Club Sportivo Las Parejas
Voley Femenino
Club Atlético Villa Dora (Santa Fe)
Club Sonder (Rosario)
Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario)
Voley Masculino
Club Atlético Libertad (San Jerónimo Norte)
Club Atlético Villa Dora (Santa Fe)
A.C. Normal 3 (Rosario)
Club Gimnasia y Esgrima (Santa Fe)
Club Sonder (Rosario)
Club Citta (Villa Constitución)