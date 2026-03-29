En modo test Juegos Suramericanos, el Triatlón le puso color a la Laguna
Hubo hegemonía de Brasil en Elite: Giovanna Lacerda ganó en mujeres y Vinicius Abi Sant'Ana lo hizo en la categoría hombres. Tadeo Barufato y Bautista Arbizu, ambos de Santa Fe, en el podio de los mejores argentinos.
Copa de Triatlón de las Américas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La Americas Triathon Cup and South American Games Test Event Santa Fe 2026 le puso este fin de semana color a la Laguna, las dos Costaneras y el icónico Puente Colgante en la capital de la provincia. Con un fuerte respaldo de la Lotería de Santa Fe y el apoyo de la Municipalidad, Brasil arrasó en las dos categorías principales pero el dato de color lo marcaron los argentinos, mejorando y mucho sus tiempos si se toma la última referencia del mes pasado en Formosa.
La prueba, además de tener su importancia continental, sirvió para ir ajustando el circuito de cara a los Juegos Suramericanos 2026 que se vienen en el mes de septiembre con más de 5.000 atletas, 15 países, 43 deportes y 60 disciplinas en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Recreo.
Con una clara hegemonía de Brasil (en Elite ganó Giovanna Lacerda en mujeres y Vinicius Abi Sant'Ana en hombres), hubo una contundente mejora en cuanto a tiempos y ubicaciones de los deportistas argentinos.
Tanto Tadeo Barufato como Bautista Arbizu se metieron, junto al marplatense Iván Anzaldo, como los mejores de la delegación argentina en una prueba que, además de ajustar en modo ODESUR, fue la previa de la Copa Santa Fe que se disputará en el mes de mayo.
Los ganadores de la competencia. Foto: gentileza.
“Para destacar el rendimiento de los argentinos que fue espectacular, mejorando lo de Formosa hace un mes. En el caso de Tadeo Barufato quedó en el sexto puesto de la general y fue el mejor argentino; el segundo mejor argentino fue Iván Anzaldo y el tercer mejor argentino fue Bautista Arbizu”, explica Federico Fankhauser, Presidente de la Asociación Santafesina de Triatlón en charla con El Litoral.
Giovanna Lacerda ganó en la categoría de mujeres. Foto: gentileza.
Tanto el Intendente Juan Pablo Poletti junto a Carlos Marzo (Director de Deportes de la Municipalidad) y el Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, supervisaron toda la competencia. Del mismo modo estuvieron acompañados durante la colorida jornada por el presidente de la Confederación Sudamericana de Triatlón, Orlando Aráuz.
Vinicius Abi Sant'Ana ganó en la categoría de hombres. Foto: gentileza.
La hegemonía de Brasil se dio en las dos ramas de Elite con ambos podios. En mujeres: 1) Giovanna Lacerda (Brasil); 2) Daniela Moya Chamorro (Colombia); 3) Mercedes Romero Orozco (México). En hombres: 1) Vinicius Abi Sant'Ana (Brasil); 2) Osvaldo Darell Zuñiga Fierro (México); 3) Mateo Mendoza Burgos (Chile).
Además de la Americas Triathon Cup and South American Games Test Event Santa Fe 2026, el domingo se sumó un colorido similar, ya que se disputó una nueva jornada de Copa Argentina y Campeonato Santafesino. Entre las dos actividades, llegaron a la capital de la provincia más de 200 atletas de diez países distintos, generando una postal inolvidable en la ciudad de Garay.