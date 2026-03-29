Natación, ciclismo y pedestrismo en Santa Fe

En modo test Juegos Suramericanos, el Triatlón le puso color a la Laguna

Hubo hegemonía de Brasil en Elite: Giovanna Lacerda ganó en mujeres y Vinicius Abi Sant'Ana lo hizo en la categoría hombres. Tadeo Barufato y Bautista Arbizu, ambos de Santa Fe, en el podio de los mejores argentinos.