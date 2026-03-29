Santa Fe, capital nacional del deporte

Venado Tuerto, de la pista de tierra en los ‘60 al solado sintético más moderno del país

La pista, que se construyó con el aporte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, marca un nuevo hito para el atletismo nacional. Certificada como Nivel Clase 2 por World Athletics, sitúa a la región a la vanguardia del atletismo internacional.