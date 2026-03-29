Venado Tuerto, de la pista de tierra en los ‘60 al solado sintético más moderno del país
La pista, que se construyó con el aporte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, marca un nuevo hito para el atletismo nacional. Certificada como Nivel Clase 2 por World Athletics, sitúa a la región a la vanguardia del atletismo internacional.
La nueva pista de atletismo en la ciudad de Venado Tuerto. Crédito: Fernando Nicola
El 27 de marzo de 2026 será recordado no solamente por la multitud que dijo presente en el emblemático Parque Municipal General Belgrano de esta ciudad sino que, además, ya quedó marcado en la historia del deporte santafesino y nacional con la inauguración de la nueva pista de solado sintético en la ciudad de Venado Tuerto.
La imponente obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe, marca un pilar fundamental en la política deportiva provincial, especialmente ante la inminente realización de los Juegos Suramericanos 2026.
La nueva infraestructura se erige sobre el mismo suelo donde, desde la década de 1960, funcionó la histórica pista de tierra. “Aquel espacio, cuna de innumerables atletas y sede durante años de los Festivales Nacionales de Infantiles, se transforma ahora en un escenario de alta competencia”, repiten con orgullo en Venado Tuerto.
La pista cuenta con un solado sintético de tipo alfombra de la firma Mondo, marca líder mundial utilizada en los campeonatos del mundo y juegos olímpicos. Específicamente, la superficie es idéntica a la empleada en los Juegos Olímpicos de París 2024, garantizando los más altos estándares de rendimiento y seguridad para los atletas.
Detalles de la infraestructura
Perímetro: 400 metros con 6 andariveles circulares y 8 en la recta principal.
Áreas de competencia: pista de obstáculos, correderas para saltos (largo, triple, garrocha y alto) y sectores específicos para lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo.
Equipamiento integral: dotada de tacos de partida, vallas, colchones de salto, fosos de caída y jaula de lanzamientos de última generación.
Tecnología y servicios: sistema de cronometraje fotofinish, iluminación LED para uso nocturno, sistema de riego para mantenimiento y una cabina de control de torneos. El complejo se complementa con depósitos de materiales, vestuarios y sanitarios de primer nivel.
La nueva pista de atletismo en la ciudad de Venado Tuerto. Crédito: Fernando Nicola
Competencias
Gracias a su ubicación estratégica, la pista se convertirá en un centro de atracción deportiva para todo el sur santafesino. El calendario de competencias ya confirma su relevancia: el 27 de junio recibirá la 3ra fecha de la Copa Santa Fe y, el 29 y 30 de agosto, será sede del 55° Campeonato Nacional U-18.
La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y la Federación Santafesina de Atletismo (FSA) montaron una exhibición coordinada junto a la Secretaría de Deportes provincial y el Municipio de Venado Tuerto. La jornada incluyó pruebas de 100 metros llanos y con vallas, lanzamientos y saltos, con la participación de jóvenes talentos locales y figuras consagradas.
Una de las postales de la inolvidable jornada fue la exhibición de salto con garrocha con la presencia del histórico Germán Chiaraviglio, referente máximo del atletismo santafesino y actual líder en la representación de atletas a nivel internacional, quien brindó una de sus primeras apariciones tras su reciente retiro de la competencia oficial.
“Cuando me hicieron la propuesta, de entrada me pareció que no. Y después me pregunté, como tantas veces en mi vida, ¿por qué no intentarlo?. Estoy muy feliz, me llevo el cariño de la gente de Venado Tuerto, pero además quiero decir algo: ¡la pista quedó tremenda, espectacular, fantástica”, confesaba emocionado Germán Chiaraviglio a El Litoral.
El otro “estallido” a puro aplauso se dio con la carrera de 100 llanos mujeres: la representante local Guillermina Cossío, que actualmente residente en Barcelona y con intenciones firmes de estar en Gabarone, Botswana en el mundial de relevos, “voló” desafiando el tiempo ante los ojos de su gente. “No lo puedo creer, me explota el corazón de alegría”.
Chiarella y Pullaro en la inauguración de la pista de atletismo en Venado Tuerto
La vuelta a la pista fue encabezada por más de 40 deportistas y con un emotivo tributo a Gerardo Meinardi, Oscar Amaya y Nancy Chemini. Hubo menciones a familiares de Yolanda Cantoni, ex deportista cuyo nombre lleva la pista; familiares de Danilo Werli el mayor entrenador y formador de atletas de Venado Tuerto y su zona de influencia; familiares de Honorio Savi antiguo entrenador, en los inicios del atletismo en la zona.
Lo dicho: Gerardo Meinardi (100 y 200 metros); Oscar Amaya (medio Fondo y Fondo) y Nancy Chemini (100 y 200 metros). A ese podio imaginario se subieron Guillermina Cossio y German Chiaraviglio.
Así, Venado Tuerto vivió una jornada inolvidable que quedará marcada para todos los tiempos. De cara a los Juegos Suramericanos que asoman, la idea del Gobernador, Maximiliano Pullaro, de tener la marca “Santa Fe, capital nacional del deporte” pasó de un simple slogan a la más linda realidad de esta disciplina en la provincia invencible.