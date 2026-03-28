Una pista de alto rendimiento en el sur santafesino, con la tecnología de París 2024
La nueva infraestructura en el Parque Municipal General Belgrano, que cuenta con certificación de la World Athletics, demandó una inversión provincial de 3.200 millones de pesos y fue presentada con exhibiciones de atletas de élite, como Germán Chiaraviglio y Guillermina Cossio.
La nueva pista de atletismo en el Parque Municipal General Belgrano de Venado Tuerto se destaca por su tecnología de vanguardia y nivel internacional, diseñada no solo para el uso recreativo y escolar, sino también para competencias de alto rendimiento.
Foto: Fernando Nicola
La infraestructura cuenta con una certificación de Nivel Clase 2 otorgada por la World Athletics, lo que la posiciona como un referente internacional. Su característica técnica más destacada es el solado sintético de la marca Mondo, cuya superficie es idéntica a la utilizada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es una de las 15 pistas de esta categoría en Argentina.
Además presenta las siguientes especificaciones técnicas y equipamiento:
Dimensiones y distribución: posee un perímetro de 400 metros, con seis andariveles circulares y ocho en la recta mayor.
Foto: Fernando Nicola
Áreas de competencia: incluye sectores específicos para carreras con obstáculos, saltos (largo, triple, garrocha y alto) y lanzamientos (bala, disco, jabalina y martillo).
Equipamiento técnico: dispone de vallas, tacos de partida, colchones de salto, fosos y una jaula para lanzamientos.
Tecnología e iluminación: cuenta con un sistema de cronometraje fotofinish, iluminación led para eventos nocturnos y un sistema de riego para el mantenimiento de las instalaciones.
Servicios complementarios: el complejo se completa con depósitos, vestuarios y sanitarios de alta calidad.
Para la estética se utilizaron colores no convencionales: azul y celeste para el anillo principal, y color violeta (similar al usado en los Juegos de París) para las zonas de "medialuna" destinadas a saltos y lanzamientos.
La obra incluye un equipamiento completo de cámaras de alta velocidad para determinar con precisión los ganadores en llegadas reñidas.
La obra contempló la construcción y mejora de cabinas de control de torneos, transmisión y jueces, además de un depósito para materiales deportivos.
Servicios y seguridad: se renovaron completamente los baños públicos y vestuarios, incluyendo cañerías, griferías y revestimientos. También se instaló un cerco perimetral de dos metros de altura y nuevas columnas de iluminación para permitir el uso nocturno.
El proyecto integral también incluyó la renovación del velódromo y una sala de bombas para riego.
La ejecución demandó una inversión aproximada de 3.200 millones de pesos por parte del Gobierno provincial.