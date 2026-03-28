Venado Tuerto

Una pista de alto rendimiento en el sur santafesino, con la tecnología de París 2024

La nueva infraestructura en el Parque Municipal General Belgrano, que cuenta con certificación de la World Athletics, demandó una inversión provincial de 3.200 millones de pesos y fue presentada con exhibiciones de atletas de élite, como Germán Chiaraviglio y Guillermina Cossio.