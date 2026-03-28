En Diego de Alvear

El gobierno de Santa Fe inauguró la repavimentación de la ruta 14

Además, fue habilitada la nueva red de desagües cloacales de la comuna del sur santafesino. El gobernador Pullaro, presente en actos y recorridas durante la jornada, destacó que “se triplicó la obra pública y esto es posible porque hay un Estado austero, que invierte en lo que la gente necesita: obras para mejorar la calidad de vida”.