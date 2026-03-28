El gobierno de Santa Fe inauguró la repavimentación de la ruta 14
Además, fue habilitada la nueva red de desagües cloacales de la comuna del sur santafesino. El gobernador Pullaro, presente en actos y recorridas durante la jornada, destacó que “se triplicó la obra pública y esto es posible porque hay un Estado austero, que invierte en lo que la gente necesita: obras para mejorar la calidad de vida”.
Pullaro encabezó el corte de cintas en el ingreso a Diego de Alvear.
El Gobierno de Santa Fe inauguró este viernes diferentes obras en el Departamento General López. Una de ellas fue la repavimentación de 26 kilómetros de la ruta Provincial N°14, hasta la intersección con la ruta Nacional 7; y la pista de Atletismo “Yolanda Cantoni” en el Parque Municipal “General Belgrano” de la ciudad de Venado Tuerto. También dejó habilitado el sistema de desagües cloacales de la comuna de Diego de Alvear.
Foto: GSF
En primer término, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto en el ingreso a Diego de Alvear por la ruta 14, donde destacó el programa de obra pública que se está llevando adelante, porque “estamos llegando a cada punto de la provincia de Santa Fe, porque cuando no se roba en un Estado la plata alcanza”.
En este sentido, precisó que “se triplicó la obra pública y esto es posible porque hay un Estado austero, que invierte en lo que la gente necesita: obras para mejorar la calidad de vida”; y resaltó que “la obra pública es desarrollo, igualdad y trabajo, porque hoy hay 40 mil santafesinos que viven de la obra pública”.
“Acá se hace obra pública sin corrupción”, resaltó Pullaro y señaló que “bajamos los costos en un 40 % y estos recursos vuelven para hacer nuevas y más obras, porque los recursos tienen que volver a este interior productivo, que tanto esfuerzo le pone todos los días, y empuja a la República Argentina a salir adelante”.
Obras en la Ruta 14
Los trabajos en la ruta 14 también se ejecutaron en un tramo de 1,7 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Además, incluyeron la construcción de una rotonda en el ingreso a Diego de Alvear y de ingresos seguros a las localidades de San Gregorio y Christophersen. La inversión fue de más de 18 mil millones de pesos.
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Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que la obra incluyó “el cambio del paquete estructural, que le va a dar durabilidad por muchos años. También se ha mejorado la iluminación y los accesos”. La senadora por el departamento, Leticia Di Gregorio, agradeció “esta obra, que es una necesidad de muchos años”; y los presidentes comunales de Diego de Alvear, Pablo Sosa; San Gregorio, Lisandro Travieso; y Christophersen, Javier Martínez, destacaron que las mejoras en la ruta 14 significan más seguridad, mejor conectividad y más desarrollo.
“La pista más moderna”
La pista de atletismo de Venado Tuerto, inaugurada en la jornada y recorrida por el gobernador, se inició durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz; Fue discontinuada, y el actual Gobierno Provincial invirtió 3.200 millones de pesos para retomar los trabajos. Previo al acto inaugural, el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las nuevas instalaciones deportivas, acompañado del intendente Leonel Chiarella, y destacó que “es la pista más moderna de La República Argentina. Así Santa Fe se convertirá este año en la capital nacional del deporte”, concluyó.
La pista de clase 2, apta para competencias nacionales e internacionales, cuenta con seis carriles, más dos en zona de recta, con carpeta sintética de última tecnología. Estas características la hacen especial para la práctica de todas las disciplinas de atletismo, como saltos y lanzamientos en la zona interior de la pista.
Obra de saneamiento
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Diego de Alvear, el Gobierno Provincial invirtió $ 5.130 millones en las redes cloacales, que posibilitará dejar de depender de los pozos negros de cada hogar. El nuevo sistema cloacal incluye más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una planta de tratamiento compacta de barros activados, con capacidad para depurar 303 m³ diarios.
Presentes
Estuvieron presentes en las recorridas y en los actos el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el secretario de Asuntos Electorales y Vinculación Regional, Roberto Vergé; y los diputados provinciales Sofía Galnares, Leonardo Calaianov y Rosana Bellati; entre otras autoridades.